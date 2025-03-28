Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале 2025 года

Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина считает, что показатели первых месяцев года свидетельствуют о постепенном снижении уровня инфляции и восстановлении экономического баланса.

«Вся деятельность Банка России подчинена двум тесно связанным задачам — защите доходов и сбережений граждан и созданию условий для устойчивого роста экономики. И то и другое невозможно без низкой инфляции, надежной банковской системы и развитого финансового рынка, на котором права граждан надежно защищены»,— сказала глава ЦБ.

Вчера, 27 марта, стало известно об увеличении инфляции. С 18 по 24 марта показатель вырос до 0,12%. А в годовом выражении темпы роста цен ускорились до 10,1%.