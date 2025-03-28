За год инвесторы вложили 6.1 млрд рублей в развитие туризма на Ставрополье

За 2024 год на территории Ставропольского края реализовано 12 инвестиционных проектов санаторно-курортного и гостиничного направления. В рамках их строительства создано 1,2 тыс. койко-мест и 400 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составил 6,1 млрд руб., рассказал «Бизнес Журналу Юг» министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Так, в 2024 году в Кисловодске начал работу новый корпус санатория под названием «Источник». Этот проект является ярким примером взаимодействия государства с частным сектором и иностранными инвесторами. Инвестор занимался восстановлением санатория, вложив более 5 млрд руб. в течение 2,5 лет.

Среди других инвестиционных проектов, реализованных в минувшем году, гостиница «Лермонтовская скала» в Кисловодске; гостиница Olympos и бутик-отель 4* «Гармония» в Пятигорске; реконструкция здания под отель «Агат», а также бутик-отель «Голдиссан» в Кисловодске. Ежегодно в городах-курортах открываются новые локации и точки притяжения для туристов.

Николай Аксенов