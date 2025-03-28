Останина предложила сделать курс «Семьеведение» обязательным для всех
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать обязательным для всех школьников курс «Семьеведение». По ее словам, сейчас этот курс преподают в 42 регионах России.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Больше того, на площадке нашего комитета два года назад была создана рабочая группа, которая и занималась изучением практики реализации этого проекта в наших образовательных организациях во всех регионах»,— рассказала госпожа Останина на пресс-конференции, посвященной презентации учебных пособий по предмету (цитата по ТАСС).
Ввести курс «Семьеведение» для учеников 5–9-х, 10–11-х классов и студентов ссузов Нина Останина предложила в марте 2023 года. В Минпросвещения отмечали, что количество школьных программ ограниченно, а ради нового курса придется жертвовать «физикой или химией». Но весной 2024 года сообщили, что курс будет преподаваться внеурочно с сентября 2024 года.
О содержании курса — в материале «Ъ» «Семье научат в школе».