Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры производителя мясной продукции «Черкизово» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 руб. на акцию. О решении акционеров «Черкизово» сказано в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 7 апреля.

Дивидендная политика группы предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. По итогам 2023 года размер дивидендов составил 205,38 руб. на акцию. За первое полугодие 2024 года дивиденды были утверждены в размере 142,11 руб. на акцию. Группе «Черкизово» принадлежат бренды «Петелинка», «Мясная губерния», «Империя вкуса», «Васильевский бройлер».

Рост производства и дефицит кадров стимулируют пищевую промышленность увеличивать зарплаты. За 2024 год средний размер оплаты труда в отрасли вырос на 29%. По словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, за прошлый год номинальная зарплата в секторе производства пищевых продуктов прибавила 27%, напитков — 59%. Однако тренд может поменяться. Из-за ограниченной рентабельности бизнес исчерпал возможности для повышений и все чаще делает ставку на нематериальную мотивацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пищепром откармливает кадры».