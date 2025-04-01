Зеленые финансы перестали цвести

Анализируя вложения в устойчивое развитие России за 2024 год (речь об отраслевых облигациях и кредитах), эксперты отмечают, что результаты не соответствуют ожиданиям, а перспективы 2025 года туманны. Основные препоны для развития — мягкое госрегулирование, отсутствие стимулов и льгот, а также недостаток качественных проектов в области устойчивого развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Устойчивость в долг

Объем рынка облигаций для финансирования устойчивого развития (социальные, зеленые и переходные долговые бумаги) в России в 2024 году составил 52,8 млрд руб., что в 2,7 раза меньше, чем в 2023-м, и в четыре раза меньше, чем в 2021-м, несмотря на бурный рост рынка обычных облигаций.

Этот показатель заметно ниже ожиданий — на 28% хуже базового сценария агентства АКРА, так как некоторые крупные выпуски в 2024 году были отложены или не состоялись.

«Гриниума (разница между ставками ESG-облигации и обычной идентичной бумаги.— “Ъ-Review”) у ESG-облигаций в России нет, а без этого брать на себя дополнительную нагрузку эмитенту не имеет смысла»,— заключают аналитики платформы ИНФРАГРИН. По их оценкам на основе реестра облигаций в формате устойчивого развития за 2018–2024 годы, весь объем таких верифицированных инструментов в России составляет 720,23 млрд руб. Большая доля выпусков, как и в мире, приходится на институты развития и госагентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным Environmental Finance Data, глобальный объем зеленых, социальных, переходных, устойчивых и связанных с соответствующими обязательствами облигаций в 2024 году увеличился на 4% и составил более $1,04 трлн против $1 трлн в 2023 году и пика в $1,15 трлн в 2021 году. Этот результат был показан, несмотря на геополитические конфликты, рост противодействия политике ESG и относительно высокие процентные ставки (глобальный рынок облигаций, по данным ОЭСР, вырос за 2024 год на 11%). Основная часть средств, привлеченных в мире при помощи таких инструментов в 2024 году, направлялась на финансирование возобновляемой энергетики, чистого транспорта, энергоэффективности и зеленых зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В структуре российского рынка ESG-облигаций в 2024 году 76% заняли социальные облигации СОПФ «Дом.РФ». Заявленная цель — финансирование строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В мире же на этот вид бумаг в прошлом году приходилось 16,4%.

На переходные облигации, выпущенные АО «ХК “Металлоинвест”» для финансирования снижения выбросов парниковых газов, связанных с технологическими процессами, пришлось 19% всех новых выпусков ESG-облигаций. Этот вид бумаг на российском рынке в 2024 году появился впервые, да и в мировой практике переходные облигации до недавнего времени считались недостаточно прозрачными. Но в 2024 году объем их выпуска достиг более $20 млрд (против около $3 млрд в 2023 году), из которых $17,4 млрд пришлось на правительство Японии. В 2021 году оно первым в мире выпустило руководство по переходным климатическим финансам, став движущей силой этого рынка.

На зеленые облигации в России в 2024 году пришлось лишь 5,3% объема новых размещений (2,8 млрд руб. против 65 млрд руб. в 2023 году) в сравнении с 60% в мире (рост выпуска за 2024 год на 24%), что стало рекордно низким годовым объемом с момента старта рынка зеленых облигаций в России, отмечают аналитики ИНФРАГРИН.

Еще один вид долгового финансирования проектов устойчивого развития — устойчивые займы. В мире выделяют соответствующее зеленое, социальное и устойчивое кредитование, а также кредитование, связанное с обязательствами в области устойчивого развития, общемировой объем которого, по данным Environmental Finance Data, в 2024 году превысил $800 млрд против $769 млрд в 2023-м и $267 млрд в 2021-м.

Открытая информация для анализа кредитования проектов устойчивого развития в России отсутствует.

По консервативной оценке АКРА на основе опросов банков, объем ESG-портфеля этого сектора в России на конец 2023 года составлял 4,4 трлн руб. (около $48,7 млрд).

Основная доля (53% общего объема) приходилась на кредиты с привязкой к выполнению различных условий, связанных с устойчивым развитием. За ними следуют зеленые и адаптационные кредиты — 46% и 1% соответственно. Доля всех указанных типов, по оценкам АКРА, составляла 2,6% в активах банковской системы на конец 2023 года, или около 6% от остатка по кредитам, данных юрлицам. По оценке «Эксперт РА» на основе таких же опросов, с июля 2023 по июль 2024 года объем портфеля ESG-кредитов увеличился вдвое — до 5,5 трлн руб., а доля зеленых кредитов в их объеме составила 41,5%. Национальное рейтинговое агентство (НРА) на конец 2024 года оценивало объем выданных кредитов устойчивого развития в 6 трлн руб., из которых 50% приходится на кредиты, привязанные к ключевым показателям эффективности устойчивого развития.

База есть, прогресса нет

Международные аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на экономические и геополитические потрясения, а также на сокращение интереса со стороны США, выпуск новых ESG-облигаций в мире в 2025 году во многом благодаря усилиям ЕС сохранится на уровне около $1 трлн. По мнению S&P, движущей силой рынка также выступят квазинациональные заемщики, правительства стран с низким уровнем доходов (в силу необходимости компенсировать недостаток финансирования климатических проектов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По оценкам ОЭСР, ежегодный объем финансирования, необходимый для достижения целей устойчивого развития в развивающихся странах, увеличился на 36% с 2015 по 2022 год, в том числе из-за дополнительных потребностей, вызванных изменением климата, однако объем ресурсов за этот период вырос лишь на 22%. В результате ежегодный дефицит финансирования увеличился на 60% — с $2,5 трлн до $4 трлн. «Изменение климата, локальные конфликты и геополитическая неопределенность, которые в непропорциональной степени затрагивают развивающиеся страны, по-прежнему определяют потребности в финансировании»,— отмечают в ОЭСР.

В России создана базовая инфраструктура для развития ответственного финансирования, включающая методические рекомендации ЦБ, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ, тем не менее этот рынок развивается медленно, соглашаются наблюдатели.

С одной стороны, причины этого (в том числе отсутствия премии за вложения в устойчивое развитие) — в мягком регулировании практик устойчивого развития, отсутствии регуляторных или иных послаблений и стимулов для инвестиций в такие инструменты, перечисляют в НРА. «Отсутствие иностранных инвесторов также снизило интерес к выпускам зеленых облигаций и препятствовало созданию условий для гриниума»,— отмечают там. Кроме того, эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а денежно-кредитная политика остается жесткой, фиксируют в агентстве.

С этими выводами соглашаются другие участники рынка. «Инструменты ответственного финансирования имеют высокий потенциал применения для решения широкого круга задач в экологической и социальной сферах, но большинство участников рынка не видят целенаправленной политики со стороны государства и спроса на применение зеленых инструментов»,— подчеркивает исполнительный директор дирекции по ESG «Сбера» Иван Барсола. Он отмечает, что в отсутствие стимулов и льгот рынок ожидает шагов со стороны ЦБ, который обсуждает возможное введение пониженных коэффициентов риск-весов для кредитования проектов, соответствующих требованиям «Зеленой таксономии» (национальный гид по зеленому финансированию). «Такой подход даст сигнал рынку о приоритетах госполитики»,— считает Иван Барсола, добавляя, что наибольшая эффективность в решении экологических и социальных проблем компаниями при помощи ответственного финансирования будет достигнута при взаимной увязке национальных целей, точечного субсидирования и последовательной позиции ЦБ.

Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков отмечает, что стимулирование для банков в виде пониженных риск-весов для зеленых и социальных кредитов на первых этапах сможет оказать влияние только на рынок непубличного ESG-долга и произойдет не ранее конца 2025 года. «Наши острожные ожидания говорят о том, что при прочих равных реализация этих мер стимулирует крупные банки как минимум не бросать скрининг своих портфелей на предмет соответствия таксономии. Это значит, что к концу 2025 года мы можем ожидать “бумажный” рост объема ESG-кредитов на балансах крупных банков. Прирост фактических выдач мы пока оцениваем консервативно»,— говорит Владимир Горчаков.

Большинство банков пока не анализируют портфели на соответствие национальным таксономиям (зеленой, адаптационной и социальной), поскольку это, по их мнению, не дает очевидных финансовых выгод.

Жесткая структура таксономий делает процесс оценки заемщиков и кредитов трудозатратным, требующим привлечения значительных человеческих и организационных ресурсов, а частое внесение изменений в национальные таксономии РФ не мотивирует банки заниматься выстраиванием скрининговых систем,

свидетельствуют актуальные исследования АКРА. Еще одна причина низких показателей рынка в России — недостаток качественных проектов в области устойчивого развития.

«Детальный анализ выявляет существенный парадокс: компании—лидеры по внедрению ESG-практик одновременно являются крупнейшими источниками загрязнения окружающей среды и характеризуются высоким износом основных фондов. Это ставит под сомнение реальную эффективность их мер по достижению целей устойчивого развития и указывает на возможное преобладание формального фрагментарного подхода к ESG-трансформации»,— отмечают Людмила Кабир и Иван Раков из НИФИ Минфина РФ. Консервация структуры национальной экономики на уровне конца прошлого века говорит об отсутствии влияния небольшого объема зеленого финансирования на трансформацию промышленности и закрепляет социальные диспропорции, например концентрацию рабочей силы в обработке, особенно в металлургии, пищевой промышленности и транспортном машиностроении, где фиксируется и относительно низкий уровень оплаты труда, считают они. «Технологическая модернизация выступает комплексным показателем эффективности зеленых финансов, позволяя оценить реальный прогресс в достижении национальных целей устойчивого развития. В настоящее время этот комплексный показатель фактически на нуле, что говорит об отсутствии практического воздействия зеленых финансов на экономику России»,— признают в НИФИ Минфина.

Кроме того, весомой причиной отставания России в развитии рынка устойчивого финансирования может быть остановка в стране программ Международной финансовой корпорации (IFC) Всемирного банка. Основанная при поддержке IFC в 2012 году Сеть устойчивого банковского обслуживания и финансирования (SBFN) — сообщество ведомств, отвечающих за регулирование финансового сектора, центральных банков, министерств финансов и охраны окружающей среды, отраслевых ассоциаций стран с развивающимися рынками — продвигает финансовые секторы своих стран к устойчивому развитию, преследуя две цели: обеспечение более эффективного управления экологическими и социальными рисками (включая раскрытие информации о климатических рисках) и увеличение притока капитала в виды деятельности, оказывающие положительное воздействие на климат, окружающую среду и общество. В 2024 году SBFN входит 91 учреждение, представляющее 70 стран (Россия не представлена) и не менее $68 трлн (92%) от общего объема банковских активов на развивающихся рынках. По данным актуального отчета SBFN о достижении странами-участницами прогресса в построении рынков финансирования устойчивого развития с 2021 по 2024 год, зрелости (консолидация, повсеместное изменение в поведении, включая интеграцию ESG-рисков в финансовую систему) достигли Бразилия, Китай, Колумбия, Грузия, Индонезия и Мексика.

По прогнозам АКРА, в 2025 году рынок ESG-облигаций составит 50–100 млрд руб., а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с госучастием и аффилированными с ними структурами. В базовом сценарии (почти все крупные банки проведут оценку портфелей и будут делиться этой информацией) АКРА ожидает, что ESG-портфель банков опередит по темпам роста общий кредитный портфель и его доля в ближайшие годы будет расти (за счет более активной практики оценки и раскрытия). При сохранении статус-кво на российском рынке ESG-кредитования портфель таких кредитов будет расти темпами, не превышающими темпа увеличения общего кредитного портфеля.

Оптимистический же сценарий НРА предполагает, что при снижении геополитической напряженности объем размещений устойчивых долговых инструментов в 2025 году может составить 70 млрд руб., однако большая часть из этих размещений может состояться во второй половине года. В случае усиления геополитических рисков объем размещений таких инструментов в 2025 году вряд ли превысит 30–40 млрд руб. Впрочем, в среднесрочной перспективе 2026–2027 годов вполне реально достичь уровня в 100–150 млрд руб., заключают в агентстве.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Евгений Видов