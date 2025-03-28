Энергетики белгородского филиала «Россети Центр» изготовят свыше 6,2 тысяч металлоконструкций для ЛЭП

В текущем году энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» планируют изготовить не менее 6,2 тысяч металлоизделий для воздушных линий электропередачи, на 100 % обеспечив потребность в оборудовании для реализации ремонтной программы, технологического присоединения и проведения аварийно-восстановительных работ.

Фото: Белгородэнерго

Это траверсы, крепежные хомуты для опор, накладки, кронштейны, проводники заземления и многое другое, том числе 537 кронштейнов для объектов наружного освещения региона.

Помимо этого, в цеховых условиях энергетики отремонтируют порядка 240 силовых трансформаторов 6-10 кВ, которые являются важным звеном в системе электроснабжения региона.

Персонал самостоятельно выполняет дефектовку, предремонтные и приемочные испытания, ремонт активной части, сборку и установку оборудования в трансформаторных подстанциях. Это существенно ускоряет производственный цикл, полностью закрывая потребность Белгородэнерго в плановых и аварийных заменах силовых трансформаторов.