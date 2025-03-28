Фитнес-клуб столичной сети откроется в ТЦ «Лайнер» в апреле

Спортивный клуб московской сети YoBody Fitness откроется в Перми в апреле, сообщается в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте». Фитнес-центр разместится в ТЦ «Лайнер» на бульваре Гагарина, 46, и займет площадь 1,4 тыс. кв. м. Тренажерный зал клуба разместится на 800 кв. м. В клубе будут также работать SPA-зона, функциональная, кардиозона, зал групповых тренировок и прочее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Впервые об открытии фитнес-клуба YoBody Fitness в ТЦ «Лайнер» «Ъ-Прикамье» рассказал представитель собственников «Лайнера» Владимир Жуков. По его словам, спортивный клуб займет весь четвертый этаж здания.

Как указано на сайте YoBody Fitness и в официальном сообществе «ВКонтакте», сеть насчитывает четыре спортивных центра в Москве и один в Московской области (Мытищи). В YoBody Fitness установлено спортивное оборудование Matrix Fitness. Примечательно, что YoBody Fitness развивают владельцы компании «Востоксервис» — бывшего инвестора пермского аквапарка.