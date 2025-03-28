ЦРПТ выявил в «Светофоре» рекордные 34 млн нарушений

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) зафиксировал 34 млн нарушений в сети «Светофор» за 2023–2024 годы (результаты проверки есть у «Ъ»). Основные претензии касаются кассовых операций (23,2 млн случаев) и подделки кодов маркировки (4,3 млн), особенно при продаже питьевой воды. Также выявлено 2,2 млн случаев реализации товаров с истекшим сроком годности. Поимущественно нарушения касаются молочной продукции и пива.

В «Светофоре» «Ъ» заявили, что отказываются принимать товары с остаточным сроком годности менее 2/3 от общего и проводят внутренние проверки качества. Однако Россельхознадзор уже выдал предостережения 64 магазинам сети в начале 2025 года.

За нарушения маркировки и продажу просрочки предусмотрены штрафы до 1,5 млн руб., за продажу некачественных товаров предполагается штраф до 40 тыс. руб., за реализацию продукции с истекшим сроком годности — до 600 тыс. руб. Для крупного ритейлера такие санкции незначительны.

Подробнее читайте в материале «Дискаунтер наработал штрафы».