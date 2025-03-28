В Казани за сутки произошло 146 ДТП

На дорогах Казани 27 марта зарегистрированы сообщения о 146 дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В одном из ДТП пострадал человек, попавший под машину на пешеходном переходе, передвигаясь на самокате.

Из числа всех аварий 67 случаев оформлены в центрах оформления ДТП, а еще 27 — на месте с материальным ущербом.

За сутки задержано 6 водителей в состоянии опьянения. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлен 1 гражданин.

Дарья Сайфиева