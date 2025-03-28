Новосибирские энергетики укрепляют сотрудничество с провайдерами

В целом по России проблема нелегального подвеса оптоволокна на электросетевой инфраструктуре, угрожающего нормальному функционированию электрических сетей, продолжает оставаться острой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС"

Но помимо недобросовестных провайдеров, осуществляющих самовольные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Новосибирской области, у энергетиков «Россети Новосибирск» есть стратегический партнер – компания «Ростелеком», крупнейший провайдер страны и региона.

Телеком-оператор активно участвует в реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории региона. На сегодняшний день в рамках договора оформлено размещение ВОЛС на законных основаниях на 76 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью более 2,6 тыс. км.

Это один из самых крупных договоров между энергетиками и провайдерами. Совсем недавно такие подвесы были оформлены в отдаленных районах области для обеспечения интернетом не только жителей сельских территорий, но и социально значимых объектов.

К сожалению, такой сознательный и конструктивный подход со стороны провайдеров – большая редкость. Недобросовестные провайдеры не только продолжают самовольно монтировать оптику на новых участках электросетей, но и систематически уклоняются от легализации таких подвесов или исполнения условий уже заключенных договоров в части оплаты предоставленных опор ЛЭП для размещения подвесов ВОЛС.

В этой ситуации «Россети Новосибирск» будет продолжать всестороннюю работу по пресечению незаконного использования энергообъектов для размещения ВОЛС, а с теми провайдерами, кто готов выстраивать свою работу в правовом поле, энергетики открыты к конструктивному диалогу.

Механизм легализации взаимоотношений проработан и требует минимум действий со стороны операторов связи – оформить заявку, согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования линий электропередачи и линий связи, и заключить договор. После завершения несложных организационно-технических мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»