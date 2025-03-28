Из свежей почты

Лиза Рябикина, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 219 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 32 тыс. руб.

Дочка родилась в тяжелейшем состоянии, врачи в роддоме признали ее безнадежной. Мы не сдавались, обратились в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, начали восстановительное лечение. Произошло чудо: Лиза стала реагировать на голоса и музыку, улыбаться, двигаться. Дочка растет общительной и эмоциональной, но сидит только с опорой, не стоит и не говорит. Лизе нужно продолжить лечение в ИМТ, и я опять прошу вашей помощи в его оплате. Наталья Рябикина, Забайкальский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лизе надо продолжать лечение, нормализовать мышечный тонус, стимулировать двигательную активность, укрепить мышцы, активизировать развитие мелкой моторики и речи».

Саша Игнатьев, 5 лет, рецидив срединной кисты шеи, спасет операция. 155 372 руб.

Внимание! Цена операции 548 372 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 43 тыс. руб.

В два года у сына на шее появился плотный бугорок. Врачи диагностировали кисту, которая образовалась в области щитовидного протока еще внутриутробно. В этом месте возникли гнойные свищи. Саша перенес уже три операции, но каждый раз спустя время киста вновь появлялась. Врачи посоветовали нам проконсультироваться с московскими специалистами. Оказалось, сыну необходима срочная операция — удаление кисты с резекцией подъязычной кости. По госквоте такую операцию не проводят, а нам ее не оплатить. Помогите! Оксана Игнатьева, Тверская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Саши выявлена тиреоглоссальная киста, отмечается отрицательная динамика (увеличение кисты). Ребенку необходима срочная операция — удаление кисты с резекцией подъязычной кости. Прогноз благоприятный».

Ваня Гневышев, 10 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 183 820 руб.

Внимание! Цена лечения 611 820 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 28 тыс. руб.

Ваня родился с подвернутыми стопами. Мы сразу начали лечение, носили брейсы, выполняли все рекомендации врачей, и стопы выпрямились. А в шесть лет стопы стали вновь подворачиваться, при ходьбе Ваня спотыкается, жалуется на боль в ногах. Мы узнали про доктора Вавилова, который лечит детей с такими проблемами, и обратились к нему. Доктор берется прооперировать Ваню, но нам не оплатить эту операцию — все средства уже исчерпаны. Помогите! Виктория Бойченко, Челябинская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Вани врожденная деформация обеих стоп, произошел рецидив. Планируется реконструкция стоп с фиксацией спицами (и последующим их извлечением) и курс этапных гипсований по методу Понсети. В результате Ваня сможет вести активный образ жизни и заниматься спортом».

Саша Ямин, 6 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 216 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 28 тыс. руб.

Осенью прошлого года Сашу сбила машина. Он получил страшные травмы, пять дней был в коме в реанимации местной больницы. На реанимобиле сына перевезли в Москву, проводили лечение. Саша начал нас узнавать, учился жевать и глотать. Врачи сказали, что нужна реабилитация, и мы обратились в центр «Три сестры» в Подмосковье. Сын прошел там несколько курсов, оплатить лечение помогли благотворители. Саша стал держать голову, сидеть, заговорил простыми фразами. Правые рука и нога еще зажаты, но сын уже встает и пытается ходить. Помогите нам продолжить лечение! Полина Ямина, Ульяновская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После тяжелой черепно-мозговой травмы у Саши серьезные двигательные проблемы и речевые нарушения. Мы продолжим восстанавливать мобильность мальчика. Будем учить его обслуживать себя, ходить с опорой на короткие расстояния, проведем коррекцию речевых нарушений».

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