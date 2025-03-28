129,8 миллиона тонн составил сбор зерна в РФ в 2024 году — об этом со ссылкой на обновленные данные Росстата сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Таким образом, оценка сбора несколько повышена (предыдущая — 125,9 млн тонн). В 2023 году урожай составил 144,9 млн тонн. Заметное снижение прошлого года объясняется майскими заморозками в центральной части страны и засушливой погодой на юге. Впрочем, собранного в 2024-м урожая и объема переходящих запасов оказалось достаточно, чтобы нарастить экспорт зерна РФ до рекордных 72 млн тонн. Как отметил Андрей Разин, по экспорту пшеницы, ячменя, а также подсолнечного масла в денежном выражении РФ в прошлом году заняла первое место в мире.