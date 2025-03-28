Единственное судостроительное предприятие на Урале — ООО «Пермская судоверфь» расположено на правом берегу Камы. Предприятие с уникальной историей сегодня открыто для экскурсий. Посетители знакомятся с историей предприятия и современным производством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на площадку Пермской судоверфи для проведения судоремонта было поднято восемь судов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В 2024 году на площадку Пермской судоверфи для проведения судоремонта было поднято восемь судов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермская судоверфь (ранее судостроительный завод «Кама») основана в 1931 году. В советское время верфь была одним из крупнейших судозаводов страны. На протяжении многих десятилетий судостроительный завод занимался строительством, ремонтом и обслуживанием судов. Здесь строились пассажирские и грузовые суда, а в военные годы — специальные, для нужд фронта. С 1942 года по приказу Госкомитета обороны судозавод стал выпускать бронекатера проекта 1125. Всего к 1948 году завод выпустил 132 бронекатера. В 1974 году у проходной судоверфи был возведен памятник «Бронекатер АК-454» в честь трудовых подвигов судостроителей, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермская судоверфь занимается строительством и ремонтом судов и плавучих объектов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермская судоверфь занимается строительством и ремонтом судов и плавучих объектов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экскурсия по Пермской судоверфи посвящена истории судостроения. Так, часть экскурсии проходит в музее завода, где представлены модели ранее выпускаемых судов: нефтерудовозы, баржи, буксиры, теплоходы, плашкоуты, пароходы, катера, лодки. В послевоенные годы судозавод также выпускал товары народного потребления: мебель, спортивный инвентарь (хоккейные клюшки, теннисные ракетки), деревянные и металлические кровати, значки и многое другое. Изготавливались изделия на экспорт для судостроительных заводов ГДР, Болгарии, Польши.

В 2010-е годы из-за финансовых сложностей существование завода оказалось под угрозой: завод к тому времени не занимался строительством судов, сосредоточившись только на судоремонте и техобслуживании. Штат специалистов некогда районообразующего завода сократился до 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В музее представлены макеты ранее построенных судов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В музее представлены макеты ранее построенных судов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новое развитие судоверфь получила в 2021 году, когда перешла под контроль правительства Пермского края. С этого времени началась новая страница истории завода. Летом 2023 года Фонд развития Пермского края подписал договор об инвестировании в развитие Пермской судоверфи с российским IT-холдингом Sitronics Group. Сейчас учредителями ООО «Пермская судоверфь» является ФРПК и ООО «Эмпериум».

Сегодня на предприятии идет масштабная модернизация. Мощности завода концентрируются на строительстве судов на электрической тяге — «Байкал», «Москва 2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего строятся два типа Ecostation с диаметром10 и 16 м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Всего строятся два типа Ecostation с диаметром10 и 16 м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В цехах завода идет реализация новых проектов. Так, специалисты завода ведут строительство высокотехнологичных плавучих остановочных комплексов «Ecostation» для Москвы. Уже 19 таких комплексов построены и переданы заказчику, на очереди еще пять. Сегодня можно увидеть, как специалисты завода поэтапно собирают такие комплексы различного диаметра — 10 и 16 м.

Экскурсанты могут наблюдать за этапами создания современного круизного судна «Байкал». На заводе уже началось строительство корпуса судна с электрическим двигателем. Круизное судно «Байкал» имеет длину 69,8 м и ширину 15,5 м. На площадке в Перми будут собраны 80 секций этого судна. После этого они будут транспортированы к месту окончательной сборки.

Часть экскурсии проходит на улице, где посетители могут ознакомиться с инфраструктурой предприятия и оценить масштабы работы специалистов завода. На площадке завода расположен открытый стапель — место, где суда находятся на межнавигационном ремонте. Здесь ремонтируются танкеры, баржи, буксиры, паромы, плавучие краны и другие суда. Также можно увидеть, как спускают и поднимают суда после постройки или ремонта по спускоподъемному устройству (слипу).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермская судоверфь приступила к строительству круизного судна с гибридной силовой установкой «Байкал» длиной 69,8 м, шириной 15,5 м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермская судоверфь приступила к строительству круизного судна с гибридной силовой установкой «Байкал» длиной 69,8 м, шириной 15,5 м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здесь же на открытом стапеле находится яхта «Цесаревич», которая принадлежит детскому клубу «Орион» пермского центра дополнительного образования «Луч». Судно длиной 9 м и шириной 2,5 м было отреставрировано воспитанниками детского клуба. Возраст воспитанников клуба — от 7 до 15 лет.

На базе судостроительного предприятия проводятся культурно-массовые мероприятия. Так, судоверфь ежегодно становится площадкой музыкального фестиваля «Причал». С 2022 года «Причал» собрал более 15 тыс. посетителей. В 2023 году на площадке предприятия проводился Дягилевский фестиваль.