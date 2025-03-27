Тело погибшего обнаружили спасатели после взрыва и пожара в жилом доме в Приморске

В результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара в жилом доме на Выборгском шоссе, 5А в городе Приморске погиб человек. Его тело под завалами обнаружили спасатели, сообщает 27 марта со ссылкой на оперативные службы 78.ru. Такие же данные приводит «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

По информации ГКУ «Леноблпожспас», площадь возгорания составила 180 кв. метров. В результате ЧП пострадали десять квартир, из которых четыре выгорели полностью. Между третьим и четвертым этажами здания обрушились перекрытия.

По факту произошедшего специалисты комитетов по строительству и строительному надзору Ленобласти проведут обследование состояния несущих конструкций жилого дома, сообщили, в свою очередь, в пресс-службе регионального правительства.

«Ъ-СПб» писал, что ранее стало известно о троих пострадавших. В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели. Следственный комитет и прокуратура Ленобласти инициировали проверку.

Андрей Цедрик