Тело погибшего обнаружили спасатели после взрыва и пожара в жилом доме в Приморске
В результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара в жилом доме на Выборгском шоссе, 5А в городе Приморске погиб человек. Его тело под завалами обнаружили спасатели, сообщает 27 марта со ссылкой на оперативные службы 78.ru. Такие же данные приводит «Фонтанка».
Фото: Прокуратура Ленинградской области
По информации ГКУ «Леноблпожспас», площадь возгорания составила 180 кв. метров. В результате ЧП пострадали десять квартир, из которых четыре выгорели полностью. Между третьим и четвертым этажами здания обрушились перекрытия.
По факту произошедшего специалисты комитетов по строительству и строительному надзору Ленобласти проведут обследование состояния несущих конструкций жилого дома, сообщили, в свою очередь, в пресс-службе регионального правительства.
«Ъ-СПб» писал, что ранее стало известно о троих пострадавших. В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели. Следственный комитет и прокуратура Ленобласти инициировали проверку.