Три человека пострадали после взрыва в квартире жилого дома в Приморске

В квартире жилого дома на Выборгском шоссе, 5а, в городе Приморске прогремел взрыв. О происшествии 27 марта сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Огонь объял 90 кв. м обстановки. Согласно данным комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок.

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«В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. О причинах взрыва пока ничего не сообщается. По факту произошедшего собственные проверки проводят Следственный комитет и прокуратура Ленинградской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 26 марта на кухне в однокомнатной квартире дома 14 в Хвойном поселке под Красным Селом случился пожар. В результате происшествия погиб мужчина.

Андрей Маркелов