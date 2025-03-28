Завод «Сорбент» находится в Кировском районе Перми. На площадке предприятия расположено единственное в России производство средств индивидуальной защиты органов дыхания полного цикла (СИЗОД): от производства активированного угля до сборки готовых респираторов и противогазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При входе на завод расположен арт-объект «Создан защищать» скульптора Рустама Исмагилова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ При входе на завод расположен арт-объект «Создан защищать» скульптора Рустама Исмагилова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Активным развитием экскурсий на предприятии начали заниматься два года назад. А в прошлом году завод стал участником акселерационной программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Обучение по программе прошли два сотрудника предприятия.

Как рассказала Наталья Патрушева, ведущий менеджер отдела по работе с дистрибьюторами, участие в акселераторе позволило сформировать маршрут экскурсий, понять, как работать с посетителями, на что обращать внимание при демонстрации продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линейка полнолицевых масок UNIX способна предотвратить отравления и другой ущерб для здоровья. Маску из этой линейки президент России Владимир Путин надел при посещении медцентра для инфицированных коронавирусом в московском поселке Коммунарка в 2020 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Линейка полнолицевых масок UNIX способна предотвратить отравления и другой ущерб для здоровья. Маску из этой линейки президент России Владимир Путин надел при посещении медцентра для инфицированных коронавирусом в московском поселке Коммунарка в 2020 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня специалисты завода проводят два вида экскурсий: для школьников и студентов и для бизнес-партнеров. Для школьников и студентов упор сделан на профориентационные аспекты и историю. Так, например, из экскурсии ребята узнают об образовании завода и его работе в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все этапы производства СИЗОД проходят тщательный контроль

Все этапы производства СИЗОД проходят тщательный контроль



Для бизнес-партнеров акцент сделан на производстве СИЗОД. Необходимость продемонстрировать полный цикл производства остро назрела несколько лет назад, после ухода с этого рынка иностранных игроков. Тогда перед предприятиями по всей России встал вопрос о поиске российских аналогов. К тому времени на «Сорбенте» уже было налажено производство современных СИЗОД, аналогов которым сегодня в России не выпускают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсанты могут наблюдать за сборкой фильтров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Экскурсанты могут наблюдать за сборкой фильтров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Во время экскурсии наши партнеры могут своими глазами увидеть процесс создания средств защиты и убедиться в их надежности»,— говорит Наталья Патрушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время экскурсии можно своими глазами увидеть процесс создания средств защиты

Фото: Дмитрий Астахов Во время экскурсии можно своими глазами увидеть процесс создания средств защиты

Фото: Дмитрий Астахов

Экскурсии на завод пользуются большой популярностью. Так, в прошлом году завод посетило свыше 900 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панорамное стекло масок обладает повышенными ударопрочными свойствами

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Панорамное стекло масок обладает повышенными ударопрочными свойствами

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прогулка по заводу занимает около двух часов. За это время участники знакомятся с историей завода, могут наблюдать за уникальным производством активированного угля, посещают цех по производству СИЗОД, оборудованный автоматической линией сборки, а также парк термопластавтоматов. В парке автоматов по производству комплектующих, а также пресс-форм можно наблюдать за использованием современной роботизированной техники. Здесь же расположена чистая комната, в которой производится стекло для панорамной маски.

Экскурсанты наблюдают за сборкой фильтров и упаковкой масок. Все стадии производства сопровождает строгий контроль качества. Как рассказала Наталья Патрушева, производственные процессы строго контролируются не только с помощью техники, но главное — с участием человека.

В герметичности и удобстве СИЗ экскурсанты могут убедиться лично, примерив в конце маршрута респиратор на себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На здании завода размещен мурал в честь создателя первого противогаза — академика Николая Зелинского, выполненный пермским художником Ильясом Нарбековым

Фото: Дмитрий Астахов На здании завода размещен мурал в честь создателя первого противогаза — академика Николая Зелинского, выполненный пермским художником Ильясом Нарбековым

Фото: Дмитрий Астахов

Кроме того, на огромной территории завода расположено несколько арт-объектов, часть из которых скрыты от посторонних. Прямо перед зданием около проходной завода расположен арт-объект «Создан защищать». Это работа скульптора Рустама Исмагилова, которая похожа на другую его скульптуру — «Соленые уши», но вместо бронзовой рамки с ушами — противогаз UNIX 6100. На территории завода представлен также арт-объект «ДНК „Сорбента“». А на одном из зданий завода размещен мурал в честь создателя первого противогаза — академика Николая Зелинского, выполненный пермским художником Ильясом Нарбековым.