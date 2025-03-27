«Любимый дом» не вписался в квартал

ООО «Любимый дом» не смогло отменить итоги конкурса на право застраивать квартал в Уфе. Торги проводились в августе – сентябре прошлого года. Участвующий в них «Любимый дом» пожаловался на неопределенность в условиях конкурса в управление ФАС по Башкирии, однако надзорное ведомство нарушений не усмотрело. «Любимый дом» попытался отменить решение УФАС в арбитражном суде, но безуспешно. Отказывая истцу в удовлетворении заявленных требований, суд указал: то, что девелопер посчитал неопределенностью, на самом деле расширяет его выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал «дочке» «Третьего треста» — ООО «Любимый дом» — в удовлетворении требований к управлению ФАС по Башкирии. Спор связан с жалобой застройщика на действия администрации Уфы при проведении конкурса на право застраивать квартал недалеко от мечети Ар-Рахим.

В августе мэрия Уфы объявила конкурс на право заключить договор комплексного развития территории (КРТ) квартала, ограниченного проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева, Айской и проектируемой частью Бакалинской улицы. «Любимый дом» был одним из участников торгов.

Как указано в решении суда, до процедуры подведения итогов конкурса — 30 августа 2024 года — истец обратился в УФАС с жалобой, в которой указал не неопределенность требований в конкурсной документации. В ней, например, было обязательство оплатить затраты администрации на освобождение земельных участков от прав третьих лиц и снос объектов капстроительства для размещения школы и детского сада, поставить эти участки на кадастровый учет, и «обеспечить строительство». Для этого мэрии и победителю надлежало заключить соответствующее соглашение. Если бы оно не было подписано в течение семи лет, то администрация получила бы квартиры общей площадью 4 тыс. кв. м, построенные на территории КРТ, для расселения аварийного фонда, или могла забрать рыночную стоимость квартир.

«Любимый дом» посчитал, что этот пункт договора вводит его в заблуждение и препятствует его участию в торгах. Между тем УФАС нарушений в действиях администрации не нашла, а также указала, что «Любимый дом» не может участвовать в торгах, поскольку у него нет достаточного опыта в строительстве капитальных объектов.

В сентябре 2024 года победителем конкурса было объявлено ООО «Специализированный застройщик „Евразия“».

В суде «Любимый дом» заявлял, что условия договора не позволяют определить весь объем обязательств, возложенных на застройщика, установить объем затрат и рентабельность проекта, а также понять, в роли заказчика или какой-либо иной он должен выступить при строительстве школы и детского сада. Это, по мнению заявителя, затрудняет участие в конкурсе и в результате нарушает конкуренцию.

Арбитражный суд Башкирии поддержал позицию УФАС, отметив, что заявитель не указал, какие конкретные нормы права были нарушены, а также не доказал, каким образом документ ограничивает конкуренцию и препятствуецт подаче заявки.

Также суд обратил внимание, что спорные положения договора не предрешают исход закупки, не создают преимущества конкретному лицу, а направлены на выбор участника, наиболее соответствующего потребностям заказчика. Кроме того, при строительстве образовательных учреждений, заказчик «предоставляет участникам право выбора более выгодного и разумного способа реализации» этого обязательства, указал суд.

Получить комментарии в «Любимом доме» вчера не удалось.

Старший юрист национальной юридической компании «Митра» Елена Сулейманова считает решение суда достаточно мотивированным и обоснованным.

«В подобных спорах заявитель должен доказать, какую норму закона нарушает тот или иной ненормативный правовой акт,— отмечает она. — Но если истец будет бездоказательно ссылаться только лишь на несогласие с пунктом проекта договора, то апелляционная инстанция с большей долей вероятности не отменит решение суда первой инстанции»,— прокомментировала она.

С ней согласен управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

«Информация конкурсной документации является полной и понятной. Администрация дала заявителю все запрошенные им разъяснения. Заявитель принял участие в торгах, но проиграл их. С победителем конкурса заключен договор о КРТ. Оснований для отмены решения в апелляции я не вижу»,— сообщил он.

Наталья Балыкова