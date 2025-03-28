«Прежде всего, промышленный туризм — это имиджевая история»

В действующей стратегии социально-экономического развития Пермского края организация промышленного туризма обозначена как один из региональных приоритетов. О самых популярных направлениях промышленного туризма в Прикамье, мотивации предприятий открывать цеха для гостей и о перспективах развития новых маршрутов рассказала академический руководитель трека «Менеджмент в индустрии впечатлений» в рамках магистратуры «Управление развитием бизнеса» пермского филиала ВШЭ, кандидат исторических наук, доцент Екатерина Шестакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

— Насколько, сегодня раскрыт потенциал Прикамья к организации промышленного туризма? Как вы оцениваете работу в этом направлении?

— На сегодняшний день Пермский край — один из регионов-лидеров в данном направлении. По данным регионального минтуризма, количество промышленных туристов в 2024 году, в сравнении с 2023 годом, выросло на 33%: с 86,7 до 115 тыс. человек. Это очень существенный рост и прекрасная динамика. У нас множество предприятий, и промышленный туризм динамично развивается. В этом процессе уже участвуют 65 предприятий.

— С чем связано увеличение количества туристов на промышленных объектах?

— Несмотря на стабильно сохраняющийся интерес к промышленному туризму в регионе, многие предприятия ранее были закрыты для посещения. Сейчас они начинают открывать свои двери, в том числе в рамках профильной программы минтуризма. Появляются публикации в СМИ, обзоры блогеров, подогревающие интерес к промышленному туризму. Кроме того, посещение музеев, в том числе при предприятиях, встраивается в школьную программу в рамках уроков краеведения или музееведения. Это тоже повышает спрос и стимулирует предприятия предлагать новые программы.

— Какие предприятия Пермского края наиболее популярны у туристов?

— Традиционно самый популярный сегмент в категории промышленного туризма — пищевые предприятия. Среди них лидером является Пермская кондитерская фабрика. Ее ежегодно посещают около 22 тыс. человек. Хотя попасть туда непросто — не все желающие посетить фабрику успевают в «свободные окна» на предприятии. В число лидеров входит также компания «Тенториум» (занимается производством меда и других продуктов пчеловодства), предлагающая совместить экскурсию на предприятие с отдыхом в термах.

Среди непродовольственных предприятий лидирует Promobot. В 2024 году на производстве роботов, согласно данным регионального минтуризма, побывали 17,6 тыс. человек. При этом предприятие демонстрирует достойную динамику. В 2021 году экскурсии на Promobot, по подсчетам компании, посетили всего 300 человек. В 2022 году количество туристов выросло до 3979 человек, а в 2023 году на предприятии побывало более 10 тыс. гостей.

В 2024 году сделала мощный рывок «Кунгурская керамика». Конечно, экскурсии на гончарное производство пользуются популярностью еще с советских времен. Но сейчас предприятие создало целый туристический кластер, существенно расширив площадь помещений, доступных для гостей. В результате за прошедший год на производстве побывали более 6 тыс. человек. И это не только пермяки, но и гости из Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.

Пермская печатная фабрика Гознака тоже активно развивает промышленный туризм. На предприятии работает музей, в котором можно увидеть купюры и дензнаки разных исторических периодов. Спрос на экскурсии по фабрике есть как со стороны школьных групп, так и VIP-делегаций, посещающих Пермь. Сохраняется интерес и к предприятиям группы «ЛУКОЙЛ», расположенным в регионе. Еще одно популярное у туристов предприятие — Краснокамская фабрика деревянной игрушки, где можно не только увидеть процесс производства, но и приобрести продукцию фабрики в качестве сувенира или подарка. Популярны экскурсии на предприятия в Лысьве — чулочно-перчаточную фабрику и завод эмалированной посуды.

— В связи с СВО стало ли на предприятиях больше ограничений для туристов? Насколько они критичны? Есть ли заводы, на которые перестали пускать посторонних с началом военного конфликта?

— Мы, как туроператоры, не почувствовали особых изменений. В основном мы взаимодействуем с представителями пищевой промышленности и другими предприятиями, не связанными напрямую с оборонной промышленностью. Тем более что на военные предприятия было сложно попасть и до СВО. Оборонка всегда была весьма закрытой отраслью, и единственное, что было доступно для туристов — посещение музея при заводе. Такая возможность остается и сейчас. Например, работает музей истории «Мотовилихинских заводов». Предполагаю, что в этом году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне посещаемость этого музея существенно возрастет.

Есть хорошие музеи в ОДК «СТАР», ОДК «Авиадвигатель». Сюда по предварительной договоренности можно попасть и сейчас. Но именно на производство вас, как и до СВО, никто не пустит. При этом сократилось количество экскурсий на некоторые гражданские объекты, к примеру на Камскую ГЭС и Добрянскую ГРЭС. Однако режим на этих предприятиях ужесточился еще до СВО и даже до пандемии COVID-19.

— Насколько предприятия заинтересованы в развитии промышленного туризма? Можно ли на этом заработать?

— Скорее нет, многие компании не рассматривают промышленный туризм в качестве источника дохода. К примеру, билет на экскурсию на производство украшений в «Серебронике» стоит 3 тыс. руб. Но в конце экскурсии компания дарит вам подарочный сертификат на те же 3 тыс. руб. По сути, вы полностью отбиваете эти деньги. Тот же принцип действует на Пермской кондитерской фабрике: вы платите, условно, 700–800 руб., но в подарок получаете пакет конфет примерно на половину этой суммы.

Прежде всего, промышленный туризм — это имиджевая история: возможность расширить клиентскую базу или увеличить лояльность потребителей продукции. Школьники, побывавшие на предприятии, могут привезти домой продукцию компании и познакомить с ней родителей. А взрослые туристы могут не только познакомиться с производством, но и оценить продукцию на дегустациях и, если понравится, приобрести ее в фирменном магазине.

Еще для ряда предприятий, особенно крупных компаний, промышленный туризм — часть профориентации. Эти промышленные производства открывают двери прежде всего для старшеклассников, учащихся колледжей и техникумов, студентов технических специальностей вузов, чтобы познакомить их с предприятием и привлечь потенциальных сотрудников.

— Какую долю занимает промышленный туризм в Прикамье от всего регионального турпотока?

— Думаю, доля «чистого» промышленного туризма составляет 8–10%. И это нормально. Наш регион обладает отличным потенциалом в плане активного и историко-культурного туризма, поэтому большая часть туров являются комплексными. Предложений исключительно по промышленному туризму не так много. Например, если мы едем в Лысьву, то посещение предприятий сочетается с экскурсиями по музеям и с другими активностями.

— Какие направления промышленного туризма в Пермском крае можно развивать в перспективе ближайших трех-пяти лет?

— Безусловно, хорошие перспективы у предприятий пищевой промышленности, в том числе для организации детских познавательных экскурсий. Детям интересно все — от производства кукурузных палочек до газировки. А за счет работы со школами можно обеспечить стабильный турпоток. Кроме того, в Пермском крае могут быть востребованы новые экскурсии, связанные с высокотехнологичными, креативными индустриями. Например, робототехника, 3D-моделирование, разработка дизайнерской одежды. Конечно, все это не очень массовые истории, но спрос на них, безусловно, существует. Возрождается интерес и к традиционным ремеслам, о чем свидетельствует, к примеру, популярность «Кунгурской керамики» у туристов.

— Какими конкурентными преимуществами в плане организации промышленного туризма обладает Пермский край? Ведь Свердловская область — тоже крупный промышленный регион с множеством предприятий, а в Удмуртии пользуются популярностью экскурсии, посвященные оружейному производству.

— У нас есть свои уникальные производства. Тот же Promobot. Ни в Екатеринбурге, ни в Ижевске, ни в других соседних регионах не производят человекоподобных роботов. Пермская кондитерская фабрика — тоже бренд, известный за пределами региона, наша фишка. И это не единственные предприятия, которые производят эксклюзивную, уникальную продукцию. Промышленный туризм может стать одним из способов продвижения этих компаний и привлечения гостей в Пермский край.

— Стратегия социально-экономического развития Прикамья предусматривает к 2035 году рост туристического потока в регион до 1,98 млн человек ежегодно. На ваш взгляд, достижима ли эта цель?

— В последние годы наблюдается хорошая динамика посещаемости и узнаваемости региона. К нам уже ежегодно приезжает более 1 млн туристов. И привлечь еще миллион человек за десять лет в сегодняшних условиях, при текущей динамике, представляется вполне достижимой целью. Но мы живем в довольно сложной социальной реальности, и прогнозировать на долгий срок непросто. Никто не мог предположить, например, пандемию COVID-19 или геополитические изменения. Всегда остается вероятность какого-то форс-мажора.

Беседовал Константин Кадочников