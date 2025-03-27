С опорой на собственные дроны

Беспилотники и технологии искусственного интеллекта должны стать основой развития современных вооружений КНДР. Такую установку дал военным северокорейский лидер Ким Чен Ын, присутствовавший на испытаниях дронов-камикадзе, о чем официальное информагентство ЦТАК отчиталось 27 марта. Кроме того, глава КНДР проинспектировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления — подобную систему Пхеньян впервые показал публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северокорейский лидер Ким Чен Ын в международном аэропорту Пхеньяна

Фото: KCNA / Reuters Северокорейский лидер Ким Чен Ын в международном аэропорту Пхеньяна

Фото: KCNA / Reuters

О проведении осмотра лидером КНДР Ким Чен Ыном новых модернизированных разведывательных беспилотников, способных обнаруживать различные тактические цели и действия противника на суше и на море, сообщило 27 марта государственное информационное агентство ЦТАК.

По свидетельству СМИ, северокорейский руководитель при этом заметил, что беспилотное управление и возможности ИИ должны стать главными приоритетами в развитии современных вооружений.

«Область беспилотного оборудования и искусственного интеллекта должна быть приоритетной и развиваться в рамках модернизации вооруженных сил. Важно правильно сформировать государственный долгосрочный план содействия их быстрому долгосрочному развитию в соответствии с тенденциями современной войны»,— процитировало Кима агентство ЦТАК.

Кроме того, в тот же день ЦТАК поведало и о том, что Ким Чен Ын осмотрел в международном аэропорту Пхеньяна первый северокорейский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Самолет «будет играть важную роль в мониторинге потенциальных угроз и сборе критически важной информации», заявил северокорейский лидер.

Возможности нового северокорейского самолета ДРЛО пока неясны, признал на брифинге в тот же день представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ли Сун Чжун.

Согласно предположениям Сеула, «летающий радар» сделан на основе российского транспортного Ил-76. «Россия могла иметь отношение и к внутренней системе и деталям»,— заметил Ли Сун Чжун.

Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований, основываясь на спутниковых снимках, сообщал, что Северная Корея переоборудует Ил-76 российского производства для использования в качестве самолета ДРЛО. Он мог бы дополнить существующие наземные радарные системы Северной Кореи, которые ограничены гористой местностью полуострова.

По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василия Кашина, в целом подобного рода самолеты необходимы для современной воздушной войны, а сейчас, как показал конфликт на Украине, на фоне растущей угрозы со стороны беспилотников и крылатых ракет их роль резко возрастает.

«В чем преимущество такого рода самолетов по сравнению с наземными радиолокационными станциями (РЛС)? Они вынуждены иметь дело с таким удивительным и неприятным фактом, что земля круглая, а радиолучи распространяются по прямой. И если воздушная цель совершает полет на очень маленькой высоте — в нескольких десятках метров, а ударные дроны и крылатые ракеты летят именно так, то даже самая лучшая наземная РЛС сможет увидеть их на расстоянии в считаные десятки километров, в отличие от высоко летящей цели»,— пояснил эксперт “Ъ”.

У самолета же дальнего радиолокационного обнаружения, летающего на высоте около 10 тыс. м, радиогоризонт расположен намного дальше, что дает ему возможность распознавать низколетящие цели на очень больших расстояниях.

«Такие самолеты также играют большую роль при завоевании господства в воздухе: они видят еще дальше вражеские истребители и могут наводить свою авиацию. Хотя тут проблема в том, что у Северной Кореи нет современных боевых самолетов. Лучшие истребители, которые у них есть, это МиГ-29, которые были поставлены КНДР в 1980-годы, причем это одна из самых ранних модификаций. И возможности ведения боя в воздухе с истребителями Южной Кореи и США им не хватает»,— отметил Василий Кашин.

Тем не менее новый самолет точно поможет Пхеньяну обеспечить перехват дронов, которыми КНДР могут атаковать, резюмировал собеседник “Ъ”.

Наталия Портякова