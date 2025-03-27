Красота требует кэш

Оборот салонов красоты в Сибири в январе 2025 года вырос на 13%. Увеличилось и количество таких точек — в целом по округу в январе их было на 14% больше, чем годом ранее. Наиболее заметный рост этого вида бизнеса аналитики отметили в Новосибирской области и Красноярском крае. Динамику эксперты объясняют восстановлением спроса после пандемии и повышением доступности соответствующих услуг. Они прогнозируют дальнейшее развитие этого вида бизнеса и увеличение конкуренции на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на услуги салонов красоты в Сибири неуклонно растет

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Спрос на услуги салонов красоты в Сибири неуклонно растет

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Сибирском федеральном округе увеличился медианный оборот салонов красоты и парикмахерских, предоставляющих бьюти-процедуры и другие услуги. Так, в январе 2025-го рост составил 233,5 тыс. руб., что на 13,2% выше, чем в январе 2024 года. С учетом инфляции реальный рост доходов этих организаций составил 3,4%, посчитали аналитики банка «Точка» и сервиса «Яндекс Карты».

Также в округе за год на 14,1%, до 7,4 тыс. увеличилось число работающих бьюти-организаций. Больше всего салонов красоты открылось в Красноярском крае — с января по март 2025 года 90 новых точек, сообщили «Ъ-Сибирь» аналитики сервиса «Контур.Фокус». На втором месте по регистрациям — Новосибирская область, где в этот период было открыто 85 точек. На третьем месте — Кемеровская область, 85 новых салонов в 2025 году. На четвертом месте — Иркутская область, 80 новых салонов с начала года. Динамику эксперты объясняют восстановлением спроса после пандемии и повышением доступности соответствующих услуг.

Наибольшая доля всех салонов красоты в сибирских регионах или 21% приходится на Новосибирскую область, 18% — на Красноярский край, по 14% — на Иркутскую и Кемеровскую области, 12% — у Омской области.

В Сибири, по данным на март 2025 года, этот бизнес на 92,71% представлен частными предпринимателями, юрлица занимают 7,29% рынка. При этом доля ИП за год увеличилась на 1,19%. Наблюдается увеличение количества самозанятых мастеров: в начале года их стало больше на 9,5%, до 11,6 тыс. представителей.

По оценке экспертов, индустрия красоты в Сибири занимает около 40% всего рынка услуг. «Отрасль показывала положительную динамику на протяжении всего прошлого года: количество организаций увеличивалось каждый месяц. В 2025 году, вероятно, тенденция роста продолжится»,— считает аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

По словам эксперта, предприниматели выводят на рынок новые форматы услуг, например, открывают нишевые салоны с корейской косметикой и специализированными уходовыми процедурами. Также отмечается рост числа точек экспресс-услуг, стабильной популярностью пользуются спа-салоны.

Цены за услуги будут расти и это может повлиять на темпы развития рынка, полагают эксперты. По итогам прошлого года цены выросли минимум на 20%.

«Мы удерживали цены осенью в связи с тем, что и курс подрос, и у поставщиков цены, соответственно, выросли. Было изменение налоговой ставки, поэтому уже невозможно удерживать цены. Делаем это настолько, насколько можем. Рано или поздно мы придем к плановому повышению на 5-7%»,— рассказала владелец салона Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.

Также сдерживать рынок в 2025 году будет большая конкуренция за клиентов в текущей экономической ситуации. «Расходы все выше, при этом потребитель беднеет. В таких условиях рыночная конкуренция усиливается. Эконом и средний сегмент салонов красоты все чаще дает услуги и сервис уровня премиум-студий. Последние начнут проигрывать конкуренцию, если не сфокусируют внимание на командообразовании и совершенствование работы администраторов»,— считает эксперт по управлению бизнесами в сфере услуг Алина Троицкая.

Лолита Белова