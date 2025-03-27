Экс-директора стройфирмы осудили условно за хищения на Ставрополье

В Ставропольском крае суд приговорил генерального директора ООО «Ступ» Виктора Борисенко к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия он пытался незаконно получить прибыль при исполнении муниципального контракта на сумму более 6,5 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

«УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность генерального директора ООО "СТУП" Борисенко Виктора Алексеевича, причастного к мошенничеству в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Установлено, что администрацией г. Ессентуки в рамках реализации национального проекта "Демография" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" со злоумышленником был заключен контракт на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом" в городе Ессентуки»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов