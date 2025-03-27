Конкурс на пост главы Кунгура пройдет в середине мая

Дума Кунгурского округа объявила конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Документы от соискателей будут принимать с 1 апреля по 6 мая. Свои программы кандидаты представят на конкурс-испытание 15 мая.

Напомним, прежний руководитель территории Вадим Лысанов подал в отставку в конце февраля 2025 года. Свое решение он не стал объяснять. С 11 марта и. о. главы округа стал замглавы Василий Толстой.