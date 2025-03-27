Выручка бывшего Danone Россия выросла на 20% в 2024-м

По итогам 2024 года выручка производителя молочных продуктов Health & Nutrition, бывшей дочерней компании Danone, выросла на 21,6%, а объемы производства — на 20,6%, сообщили в H&N. В стоимостном выражении за прошлый год компания заняла 13,2% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем общих инвестиций в компанию за год составил более 7 млрд рублей. По данным пресс-службы компании, инвестиции направили в модернизацию производственного и IT-оборудования, расширение производственных мощностей, а также в ряд маркетинговых инициатив.

Сейчас продукция компании производится на 12 заводах, молоко поставляется от 300 фермерских хозяйств. По данным H&N, в 2024 году закупки молока выросли на 14,3%.

В декабре 2024 года стало известно о переходе бизнеса французской компании Danone в России экс-главе минсельхоза Чечни Руслану Алисултанову.

Подробнее — в материале «Ъ» «Средства для ухода с российского рынка».