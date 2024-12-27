Средства для ухода с российского рынка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году две транснациональные компании, Unilever и Danone, пришедшие в Россию в начале 1990-х годов на заре формирования потребительского рынка страны, окончательно покинули ее. Осенью британско-нидерландская Unilever продала российские площадки ГК «Арнест» Алексея Сагала, получившего до этого активы нидерландской пивоваренной компании Heineken в России. По разным оценкам, стоимость сделки с Unilever составила 35–40 млрд руб. Компания объяснила свой уход трудностями с трансграничными платежами и поставками сырья после введения США и ЕС санкций против России.

Французская Danone, выпускающая продукты питания, таких заявлений не делала, хотя ее бизнес в РФ летом 2023 года оказался под временным управлением Росимущества. Но уже в мае 2024 года актив оказался у структуры татарстанского холдинга «Вамин» Минтимера Мингазова. В декабре 2024 года официально стало известно о переходе этого бизнеса экс-главе минсельхоза Чечни Руслану Алисултанову. Сейчас бывшее российское подразделение Danone называется Health & Nutrition.