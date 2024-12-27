Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средства для ухода с российского рынка

Международные компании сворачивают бизнес

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году две транснациональные компании, Unilever и Danone, пришедшие в Россию в начале 1990-х годов на заре формирования потребительского рынка страны, окончательно покинули ее. Осенью британско-нидерландская Unilever продала российские площадки ГК «Арнест» Алексея Сагала, получившего до этого активы нидерландской пивоваренной компании Heineken в России. По разным оценкам, стоимость сделки с Unilever составила 35–40 млрд руб. Компания объяснила свой уход трудностями с трансграничными платежами и поставками сырья после введения США и ЕС санкций против России.

Французская Danone, выпускающая продукты питания, таких заявлений не делала, хотя ее бизнес в РФ летом 2023 года оказался под временным управлением Росимущества. Но уже в мае 2024 года актив оказался у структуры татарстанского холдинга «Вамин» Минтимера Мингазова. В декабре 2024 года официально стало известно о переходе этого бизнеса экс-главе минсельхоза Чечни Руслану Алисултанову. Сейчас бывшее российское подразделение Danone называется Health & Nutrition.

155,8 миллиарда рублей перечислили в январе—ноябре 2024 года в бюджет иностранные компании, уходящие из России, по данным «Электронного бюджета»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...