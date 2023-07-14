Екатеринбургу добавят красок

С 14 июля до конца августа на улицах и во дворах Екатеринбурга будет проходить международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia). Для участия в фестивале приглашены около 40 художников, предполагается создать более 50 арт-объектов в разных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Дмитрий Ломонов (Москва) на фестивале уличного искусства "Стенография-2022"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Дмитрий Ломонов (Москва) на фестивале уличного искусства "Стенография-2022"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам руководителя фестиваля Анны Клец, в Екатеринбург для участия в «Стенограффии» приедут четыре иностранца: Jaume Molera из Испании, Руслана Purpur.moon из Казахстана, Bakeroner из Турции и Мария Боковня из Германии.

Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За это время было создано более 600 работ, а участие в нем приняли 360 художников, 740 волонтеров. Фестиваль поддерживает администрация Екатеринбурга и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Художник из Москвы Vova Nootk уже начал преобразовывать подземный переход у Театра юного зрителя (ТЮЗ), находящийся в плачевном состоянии: обилие рисунков и шрифтовых композиций портит вид пространства. Стены очистят от старых слоев краски, и художник нанесет изображения про историю Екатеринбурга: отразит образы людей, важных для города, и его архитектурные ценности, сохранив авторский стиль.

Команда художников Spektr и Destroyes улучшат вид четырех транспортных остановок, расположенных рядом с ТЮЗом. «Попробуем сделать так, чтобы они были защищены от вандализма. Как правило, арт-объекты фестиваля защищают поверхность от какого-то негативного воздействия»,— отметила Анна Клец. Остановки очистят, покрасят в один тон, и художники нанесут на них паттерны из шрифтов.

Подземный переход на Плотинке, известный как «перехода Цоя», с 14 июля будет закрыт на месяц. Художники из команды Hot Singles in Your Aria и Алексей Грабилин проведут ремонтные работы и создадут арт-объекты, посвященные свердловскому рок клубу, сохранив знаковый образ солиста группы «Кино».

В проекте «Люди рисуют» будет задействовано больше авторов и пространств, чем в прошлом году. Например, Сергей Акрамов распишет стену здания Городского детского экологического центра вместе с учениками центра и всеми желающими. Привлечь горожан к созданию арт-объектов намерены Jaume Molera, Таисия Спирина, Руслана Purpur.moon.

Совместно с художником из Турции Bakeroner организаторы проведут граффити-джем — возродившийся в прошлом году проект, объединяющий граффити-райтеров, развивающий их субкультуру.

Художница Руслана Purpur.moon создаст работы, которые обратят внимание на проблему бездомных животных. Она нарисует стилизованных персонажей мультфильма «Котенок по имени Гав» в разных локациях. Каждую работу будет сопровождать QR-код, отсылающий к информации о приютах для животных, которым нужна помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити фестиваля уличного искусства "Стенограффия"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Граффити фестиваля уличного искусства "Стенограффия"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общий проект с Андреем Люблинским и студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ будет посвящен жителям города. Художники изобразят портреты реальных людей, выполненные в нарочито ярком и немного наивном стиле. Команда уже выбрала случайным образом 17 фотографий, которые отправляли люди на опен-колле.

Помимо этого, «Стенограффия» проведет экскурсии, артист-токи, кинопоказы, спектакль под открытым небом «Заборы».

Ева Коршунова