Сила притяжения

Тренд на социальную ответственность

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Благоустройство территории города зачастую выполняется с помощью привлечения ресурсов частных компаний. Эта реализуемая социальная политика помогает улучшать качество жизни людей. Неотъемлемой частью деятельности крупных компаний становится создание благоприятных условий для развития общества через решение экологических проблем и осуществление благотворительных программ. Кроме того, на сегодняшний день бизнес помогает органам власти обеспечивать устойчивое развитие города, финансирует строительство и ремонт новых объектов инфраструктуры — детских садов, школ, спортивных комплексов, культурных и медицинских учреждений.

Ярким примером социально ответственного бизнеса является Русская медная компания, которая продолжает строительство спортивного квартала «Архангел Михаил» на одноименной улице ВИЗа. Среди спортивной инфраструктуры Екатеринбурга на ее счету уже есть Академия единоборств РМК, скейт-парк RCC Extreme и несколько площадок для воркаута.

Объекты стали востребованными и улучшили условия для занятий спортом в городе. Новый проект спортивного квартала позволит популяризовать здоровый образ жизни и станет местом, где вся семья сможет найти занятие по душе. Получить удовольствие от физической активности сможет каждый — как начинающий, так и опытный спортсмен любого возраста.

Доступность и комфорт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Oillab by RCC Фото: Предоставлено Oillab by RCC

Строительство квартала идет довольно динамично. В 2022 году здесь открылась премиальная детейлинг-студия по уходу и реставрации автомобилей Autolab by RCC, где посетители не только могут привести в порядок свое авто, но и насладиться японской кухней ресторана NEONI. Кроме того, в начале января этого года была открыта автозаправка Oillab by RCC. Презентация этого объекта прошла масштабно и красиво. В церемонии участвовали бойцы Академии единоборств РМК Иван Штырков и Петр Ян.

В основе стилевого решения Oillab by RCC лежит идея минимализма, что в будущем будет гармонично сочетаться с элементами всего квартала. Строгие формы, отсутствие лишних деталей, архитектурно-художественная подсветка здания создают подходящую атмосферу для серьезных и деловых людей, которые прежде всего ценят качество во всем.

Ключевыми направлениями проекта стали доступность и уют посетителей. «Концепт автозаправки заключается в предоставлении комфортных условий для клиентов, в удобстве современных технологий. Эта автозаправка будет отличаться от других своим внешним видом и сотрудниками, которые всегда приветливо будут обслуживать посетителей и встречать их улыбкой», — рассказал управляющий АЗС Oillab by RCC Александр Горев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Oillab by RCC Фото: Предоставлено Oillab by RCC

Всего на автозаправке представлено четыре вида топлива и две зарядные станции для электрокаров, каждая на две розетки. Работает кафе, в меню которого, помимо фаст-фуда, специально для спортсменов продают спортивное питание, например, протеиновые батончики.

В компании отмечают, что на этом не собираются останавливаться. По словам Александра Горева, сеть АЗС под брендом Oillab by RCC планируется расширять на территории Свердловской и Челябинской областей. В частности, построить новую автозаправку в центре Екатеринбурга.

Дух спорта и победы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Oillab by RCC Фото: Предоставлено Oillab by RCC

Главным объектом района «Архангел Михаил» станет многофункциональный спортивный комплекс, который будет состоять из нескольких зданий — спортивно-тренировочного и двух административных. Здесь оборудуют крупнейший в городе фитнес-центр RCC Gym на 450 посетителей. Помимо этого, в здании появится зона кроссфита и конференц-зал на 250 человек. Симбиоз нескольких спортивных дисциплин в одном пространстве будет способствовать не только развитию навыков у спорт-сменов, но и укреплению силы духа, достижению новых результатов.

В комплексе будет оборудован самый большой в России подземный тир, который станет местом проведения региональных и всероссийских соревнований, тренировочной площадкой для Академии практической стрельбы. В стрелковой галерее можно будет пострелять из спортивных пистолетов и заняться airsoft (стрельбой для детей с 12 лет). Чтобы обеспечить удобство спортсменов, в помещении установят специализированное освещение, систему вентиляции с возможностью адаптации и мультимедийную систему, которая будет отображать процесс стрельбы на экранах и позволит проводить прямые трансляции.

В будущем вдоль улицы Архангела Михаила расположится первый на Урале крытый экстрим-парк. Он будет включать в себя такие зоны и направления, как скалодром, ниндзя-парк, батутную зону, стрит-зону, скейт-зону, стрит-памп-трек, детский памп-трек, паркур-зону, экстрим-зону и амфитеатр.

Эффект благоустройства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Oillab by RCC Фото: Предоставлено Oillab by RCC

Строительство нового спортивного комплекса способствует не только развитию спорта на Урале, но и реконструкции дорог и тротуаров, повышению транспортной доступности в городе. Так, возведение новой транспортной развязки с Объездной дорогой — проезд через спортивный квартал — разгрузит пробку на улице Светлореченской и разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту.

Завершающим этапом проекта станет благоустройство территории и организация открытого пространства с зонами тихого и активного отдыха. По всему кварталу установят профессиональное оборудование для занятий на свежем воздухе, а также организуют велосипедные дорожки и прогулочные зоны, обустроят песчаный пляж. Позднее в квартале будет оборудован парк для семейного отдыха.

Подготовила Елена Медведева