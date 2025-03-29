Тихий центр Екатеринбурга переживает ренессанс. Его отличают эстетика купеческих домов XIX века, пейзажные сады во дворах, атмосфера уединения. Здесь открывают знаковые спортивные и другие инфраструктурные объекты, а также продлевают прогулочную набережную Исети.



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Что нового в инфраструктуре и архитектуре

Ледовая арена, мост, пешеходный тоннель через Куйбышева — прямо сейчас здесь формируется новая инфраструктура. В этом году большие трансформации ждут мост по улице Куйбышева: он обзаведется подземным переходом. Для этого схему движения по Куйбышева изменили до июня, что позволит возвести тоннель уже к ноябрю 2025 года. С учетом длины перехода в 87 метров это действительно впечатляет. Рядом поставят скамейки, обновят покрытие, на территории в 15 600 квадратных метров высадят деревья, цветы и кустарники. Чтобы тоннель «не скучал», неподалеку возведут новый мост. Кроме того, с открытием ледовой арены уже появился эффектный светодизайн, мост через Исеть, прогулочные дорожки и большая аллея.

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Среди исторических купеческих особняков по Декабристов, Чапаева, Тверитина и Степана Разина, в непосредственной близости с новыми объектами расположился и новый жилой квартал «Александровский сад». Девелопер Forum уже построил здесь первые три дома. В этом году высоту набирает четвертая очередь жилого квартала. Многим уже знакомы фасады в эстетике купеческой архитектуры и цветущий двор. Из инноваций: террасы будут не только на первом этаже, но и на видовых. А также появятся готовые и свободные планировки, форматы со вторым светом и антресолями, панорамным остеклением и высотой потолков от 3 до 6 метров — для абсолютного комфорта и эффектных интерьеров.

Архитекторы «Александровского сада» вдохновлялись историческими особняками, располагающимися по соседству. Чтобы подчеркнуть эстетику купеческого центра Екатеринбурга, в отделке домов используют традиционные орнаменты. Эти мотивы вплетены в фасад с помощью фигурной кладки из клинкерного кирпича и панелей с резным декором, напоминающим уральскую вышивку. Если первая очередь выдержана в светлой цветовой гамме, то во второй появится терракотовый оттенок. Дворовое пространство оградят от машин, а заботиться о комфорте жителей будет собственная сервисная компания. Для автомобилей построят подземный паркинг, там предполагаются места для зарядки электрокаров.

Больше сада

Неизменным атрибутом русской усадьбы XIX века всегда был сад, где можно было прогуливаться и пить чай в тени деревьев. И это одно из главных решений строящегося квартала. С появлением новых домов пейзажных садов станет больше.

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Дворы будут буквально перетекать один в другой. Мягкие линии дорожек позволят свободно перемещаться между ними. Новая очередь сохранит эту идею, добавив еще больше пространств. Каждая деталь спроектирована так, чтобы продолжать традиции уюта и зеленых пейзажей, за которые этот проект уже полюбился жителям города.

Двор отвели многочисленным зеленым локациям для отдыха и прогулок — с аллеями, беседками, скамейками, зелеными изгородями, цветниками и разновысотными насаждениями. Из питомников Европы и России были в большом количестве привезены саженцы лиственных и хвойных деревьев, а также декоративных кустарников.

Больше подробностей о развитии тихого центра будет можно найти в телеграм-канале девелопера.