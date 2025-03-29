Модный разворот

Директор PKROVSKY Андрей Мазурков о реконцепции универмага и том, как сейчас иностранные бренды попадают в Россию



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Андрей, как изменилась после введения санкций фэшн-индустрия на Урале?

Я могу сказать, что она изменилась глобально. Однако, несмотря на экономическую и внешнеполитическую обстановку, мы продолжаем работать напрямую с производителями. Более того, за последние три года мы усилили линейку брендов middle- и middle-up-сегментов. На сегодняшний день в PKROVSKY представлено порядка 80 мировых брендов, из которых 90% мы возим напрямую, имея контракты с производителями.

На протяжении долгого времени PKROVSKY ассоциировался у покупателей именно с люксовыми брендами. Как вы сейчас выстраиваете политику универмага?

«Люкс» действительно в большинстве своем ушел из России в 2022 году. В PKROVSKY остался только один, с кем у нас официальный контракт, — это Dolce & Gabbana. Бренд представлен у нас в полном объеме: мужская и женская коллекция, детский сегмент kids и последние новинки в отделе товаров для дома. Другие люксовые бренды, такие как Loro Piana, Zegna, Bottega Veneta, Gucci, отказались работать с российским рынком. Но мы понимаем, что Екатеринбургу нужно иметь возможность покупать «люкс». В рамках этого запроса мы подключились к авторизированным европейским дилерам, которые включают в свой большой заказ и нас. Это так называемый параллельный импорт, которого в PKROVSKY не более 10%. Такие отгрузки идут через третьи страны, что увеличивает ожидание товара до двух месяцев. Плюс такая логистика повышает стоимость коллекции.

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Как вы решаете вопрос удержания цены?

У нас в стране не так много игроков люксового рынка. Конечно, ЦУМ, как главный магазин России, имеет для нас значение с точки зрения цены, тем более что в Екатеринбурге у ЦУМа один из наиболее активных пунктов выдачи заказов.

Покупательская способность в этом сегменте в Екатеринбурге достаточно неплохая, если сравнивать с городами России. И, конечно, мы мониторим цены конкурентов, иначе могут возникнуть риски того, что клиент уйдет к другому продавцу.

За счет чего вы регулируете стоимость?

В условиях сложной логистики мы стараемся максимально соблюсти сезонность, чтобы не отставать от появления коллекций в Европе. В этом самая большая на сегодняшний день сложность — сделать максимально быструю логистику. Мы регулируем рекомендованную европейскую цену за счет своей наценки, чтобы быть максимально конкурентными и сделать «люкс» доступным для наших гостей. И с учетом программы лояльности, действующей в PKROVSKY, разница в ценах на коллекции по сравнению с рынком Европы и Дубая составляет около 10–15%. Но в этой новой новой реальности есть и свои плюсы. Раньше, когда мы по официальному контракту сотрудничали с Gucci и Bottega, от 20 до 30% заказа — это то, что нас обязывали брать производители.

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А это, как правило, фэшн-истории с показов, на которые уральский рынок не слишком активно реагирует. Сейчас в рамках параллельного импорта мы можем делать выборку того, что нужно нашим гостям. Благодаря этому мы привозим реальные хиты продаж. И, кстати, недавно универмаг произвел пересмотр своей концепции.

Что сейчас представляет собой PKROVSKY?

В целом PKROVSKY стал ультроуниверсальным местом для всей семьи. Здесь представлена модная одежда и обувь для взрослых и детей, уникальные игрушки в «Большом детском», товары для будущих мам и их малышей. Также здесь можно посвятить время себе в пространстве красоты «Бизу», попробовать новинки в ресторанах «Счастливы вместе» и Olio.

И все это с максимальным сервисом. Каждый день в PKROVSKY работает «Гастрономия», где представлен большой выбор качественных продуктов местных и зарубежных брендов. А в отделе home сегодня можно найти последние новинки от Dolce & Gabbana casa и FRETTE 1860.

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Сейчас многие ретейлеры начали работать с российскими дизайнерами. Как вы развиваете данное направление?

Мы не работаем с российскими дизайнерами, у нас представлен только Александр Терехов. На мой взгляд, для локальных брендов в Екатеринбурге достаточно площадок. В городе сегодня вы можете найти места уральских дизайнеров, российских брендов и место, где представлены последние европейские тренды, — это PKROVSKY. Такой выбор развивает вкус и насмотренность у горожан. А это, в свою очередь, идет на пользу всей модной индустрии.

На ваш взгляд, есть ли определенная специфика при работе с уральским клиентом?

У уральской аудитории, безусловно, есть своя специфика — ей всегда нужно давать немного времени, чтобы тренды «зашли». Наш гость более сдержанный в выборе, не такой «кричащий», как столичный житель, но он абсолютно точно модный и стильный.

Беседовала Анна Капустина