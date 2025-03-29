Кто правит миром Fashion

Если анализировать последние сезоны недель мод, в очередной раз можно убедиться, что мода — это намного больше, чем просто одежда, просто спонтанная покупка или ситуативный шопинг. Современная мода — зеркальное отражение влияния социальных сетей, нескончаемого информационного потока и цифровой опеки над нашей жизнью. Бренды-лидеры fashion-индустрии исследуют процесс синергии непрогнозируемой человеческой природы и алгоритмов матрицы виртуального мира, делая вывод о том, что именно в непредсказуемости и заключается наша уникальность.



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Miu Miu

Бренд Miu Miu — безусловный участник тройки лидеров, чьи финансовые показатели по итогам 2024 года выросли более чем на 20%.

Одним из основополагающих факторов такого успеха является «вирусный эффект» — система представления коллекции, когда модели за время шоу неоднократно появляются на подиуме в схожих дизайнерских решениях, которые отличаются друг от друга лишь по цвету. Этот эффект направлен на максимальное запоминание образов, и, следовательно, с большой долей вероятности именно их вы будете использовать для своего модного вдохновения.

Вторым инструментом, который использует Miu Miu, является логомания. Когда вы появляетесь в том либо ином изделии Miu Miu, нейминг остается в памяти вашей целевой аудитории. Этот эффект масштабно воплощен в последних коллекциях, когда заветные шесть букв украшают практически каждое изделие бренда: от чулочных изделий до сумки.

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Третьим инструментом стало использование образа главной героини бренда, а именно этапа ее взросления. Если совсем недавно она была легкой и инфантильной, то сегодня она поменялась, повзрослела, стала смелее и уверенне. Теперь она самодостаточная, творческая и независимая. Она понимает свою ценность, свои интересы, свой характер. Визуальным подтверждением таких изменений стала рекламная кампания с моделями европейской, азиатской и африканской внешности. Главным лицом кампейна назначили Кару Делевинь, чей бунтарских дух, уже оставленный в прошлом, полностью соответствует процессу взросления девушки от Miu Miu. Достаточно ярким пятном в визуале кампейна является и сет-дизайн: пол и девственно белые стены — будто история жизни обнуляется и все начинается заново. Перед моделями была поставлена задача продемонстрировать непредсказуемость человеческой природы, поэтому позы моделей повторяются, как разнится и их отношение к себе. Эта естественность дала возможность играть на контрастах, на разных фонах, быть в разном настроении, ярко и непосредственно рассказать о том, как же все-таки гардероб влияет на нас, как решения влияют на нашу одежду и как мы влияем на наши гардеробные предпочтения в ответ. Рекламная кампания Miu Miu — это симфония самовыражения и возможности быть той, кем ты хочешь быть, а не казаться.

Четвертым кейсом, определившим лидерскую позицию, безусловно, был недавний показ бренда в Париже, который стал частью публичной программы ярмарки современного искусства Art Basel. Он объединил в себе 35 героинь, декларирующих феминистские ценности, которые визуализировал цикл фильмов «Рассказы сказочницы» (Woman's Tales). Это был своего рода иммерсивный перформанс, где коммуникация с аудиторией не прекращалась. Кто-то из героинь, одетых непременно в Miu Miu, зачитывал остроумный феминистский стендап, кто-то рассказывал о неудавшемся романе, кто-то менял комплекты одежды... Локация превратилась в масштабную инсталляцию хорошего, правильного, эффектного современного искусства, который является для Миуччи Прада некоммерческим проектом и рассказывает опять же о возможности девушки быть той, кем она желает: испытывать любые эмоции, не пряча их, а демонстрируя зачастую в гипертрофированной форме, чтобы привлечь внимание к этой истории.

Благодаря правильной идентификации своей новой героини бренд будто бы отправляет женщин в некое путешествие по собственной жизни, когда можно самой выбирать, кем она хочет быть сегодня.

Prada

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Уделив внимания Miu Miu, безусловно, есть смысл проанализировать и итоги Prada — «старшей сестры» бренда, которая так же уверенно занимает лидерские позиции в индустрии.

Prada покоряет своим масштабом и визионерством! На этой фразе можно было бы и остановиться, но ее стоит расшифровать. За последнее время бренд продемонстрировал публике свой живой интерес и к миру гонок и пилотажа, и к нейромедицине, а в 2024 году замахнулся и на космос.

Амбициозная позиция Миучча Прада гласит, что первая женщина, которая ступит на Луну, будет именно в костюме от Prada, а точнее, в космическом скафандре от Prada. Именно под эти цели компания провозгласила сотрудничество с Axiom Space. Задача кажется действительно грандиозной, ведь она предполагает не только эстетическую привлекательность разработок, но и инновационный пошив, и инновационность самого костюма.

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А следовательно, команде бренда просто необходимо сформировать новые каноны и процессы ткачества, учитывая использование возможности почти бесшовного производства.

Возвращаясь к земной жизни, точнее, к демонстрации одной из последних коллекций бренда SS 2025, стоить заметить, что интерес к космосу уже сейчас явно и ярко отражен на подиуме. Бренд использует футуристическую стилистику 1960-х, представляя ее в аксессуарах и в верхней одежде.

Эклектика стилей и эклектика времени — образ Prada SS 2025 может существовать вне любых рамок. Новые дизайнерские решения и новые стилевые приемы создают некий перфоманс, делая образ поистине непредсказуемым и уникальным. Кроме того, в коллекции можно заметить и присутствие космической силы супергероев. Бренд выводит на подиум моделей в различных оттенках красного и темно-фиолетового цвета, олицетворяя тем самым силу и масштаб будущих проектов в межотраслевом сотруничестве fashion-индустрии и космонавтики.

Loewe

Многие в шутку называют Loewe брендом, который «забрал» у нас Джеймса Бонда — тот самый классический образ Дэниела Крейга, к которому мы привыкли. Кто бы мог подумать, что актер, воплотивший максимально маскулинного Бонда, будет сниматься в рекламной кампании бренда в том визуале, который сейчас создает Джонатан Андерсон?

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Имеено он, креативный директор с 2013 года, сформировал узнаваемую историю Loewe. Со второго квартала 2023 года он входит в тройку лидеров Last Index и не сдает своих позиций по сей день.

Одним из эффективных решений, определившим лидерские позиции, стал явный акцент на работе с молодой аудиторией и внимание к ее интересам. Так, к примеру, в коллекциях бренда появились изделия, демонстрирующие пиксельную тематику.

Еще один удачный ход — коллаборации с трендсеттерами нового поколения, такими как Зендея, Бьонсе, Рианна, которые стали амбассадорами Loewe на «Суперкубке» в 2023 году. В этом же году бренд получил одну из сильнейших поддержек в лице Анны Винтур. На Met Gala 2023 она вышла

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в шерстяном жакете с атласным воротником, перьями и бисером от Джонатана Андерсона. Вдохновением для него послужило изделие 1889 года, реализованное Чарльзом Ортом, которого называют основоположником высокой моды. В 2024 году рост интереса к бренду во многом был обусловлен и созданием костюмов для фильма «Претенденты». Благодаря этим громким событиям со второго квартала 2024 Loewe занимает лидирующую позицию в авторитетном международном рейтинге Last Index.

Коллекция 10-летнего рубежа Андерсона на позиции креативного директора воплощает все его знания и умения дизайнера, представляя публике деликатную работу с формой. На подиуме возникают и «подпрыгивающие» ткани, и «перетекающие» изгибы, в которых прослеживается постоянная работа дизайнера в области изучения изменения формы и допустимых изменений естества. Работая с брендом, Андерсон выступает в качестве не только талантливого визионера, но и скрупулезного хранителя традиций. Создавая свои коллекции новаторскими, глубокими, яркими мазками, он при этом регулярно демонстрирует на подиуме и фундаментальную позицию создателей бренда. Loewe создавался именно как ремесленный бренд, и Джонатан использует те самые ремесленные инструменты в кропотливой работе с тканями, одновременно воплощая и современный визуал.