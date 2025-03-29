Слово редактора

Весна — время обновления, свежих идей и легкости. Мы долго ждали ее прихода, мечтая сбросить тяжесть зимних дней и окунуться в атмосферу вдохновения. И вот, наконец, весна здесь — вместе с первыми теплыми лучами, цветами и новым традиционным выпуском «Коммерсантъ.Стиль.Женщины».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Никулина Фото: Вероника Никулина

В этом номере мы собрали для вас самые яркие тенденции сезона — от смелых цветовых решений до изысканных фактур и необычных сочетаний. Разобрали по полочкам причины, по которым некоторые мировые fashion-бренды восходят на модный Олимп. Вы узнаете, как ювелирные украшения могут стать не просто роскошным аксессуаром, но и настоящим заявлением о себе. Расскажем о впечатляющих девелоперских проектах, которые открывают новые горизонты в мире городской архитектуры и дизайна. А также поделимся экспертными советами по планированию незабываемых путешествий на предстоящий год.

Весна — это движение вперед и готовность к переменам. Мы верим, что этот выпуск станет вашим вдохновением для экспериментов, маленьких и больших обновлений, которые принесут радость и легкость.

Пусть каждый день будет наполнен светом и красотой!

Марина Архипова