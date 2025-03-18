Иномарки подкатывают к Приморью

Ввоз иномарок через Приморье с начала года вырос в 3,5 раза. Дальневосточное таможенное управление констатирует увеличение потока через Уссурийск: в 2025 году там оформили уже более 3 тыс. автомобилей. Как отмечают в ведомстве, интерес растет и к новым автомобилям, и к машинам с пробегом из КНР. В основном россияне покупают популярные китайские марки: Changan, Chery и Geely. Из электрокаров предпочитают Lixiang и Zeekr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выбор региона для растаможки автомобилей обусловлен более низкой изначальной ценой машин, считает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Там массово происходит занижение таможенной стоимости машин. Проблема известная, она сейчас опять приобрела массовый характер. Насколько я знаю, уже есть уголовные дела. Допустим, такой автомобиль, как Voyah Free, на любой таможне во всех регионах, кроме Приморья, будет оцениваться в сумму в районе 5,5 млн руб. По закону ее расчет производится согласно розничной стоимости модели в Китае. А в Приморье эту оценку берут из цифры примерно в 4 млн руб. Разница в 1,5 млн руб. в стоимости, то есть таможенный платеж занижается примерно на 700 тыс. руб. Все корейские автомобили оттуда идут ровно по той же схеме».

В то же время продажи новых легковых авто китайских марок снижаются. По данным агентства «Автостат», в первые два месяца 2025 года в России продано на 17% меньше машин из КНР, чем годом ранее. Многие покупатели готовы ввозить иномарки самостоятельно или через посредников даже без гарантии, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «Речь идет не только про "китайцев", но и про увеличение ввоза праворульных японских авто. Связано это с разницей по затратам на растаможку между физическими и юридическими лицами. Соответственно, эти машины оказываются на 0,3-0,5-1,5 млн руб. дешевле, чем то, что предлагают официальные дистрибуторы. Так что люди готовы русифицировать сами автомобиль, без гарантии, но зато сэкономить на покупке.

Везут именно под заказ, то есть машина растаможивается именно на конечного пользователя, потому что иначе придется платить не льготный сбор, а полный. Кроме того, надо учитывать, что, например, Toyota, которые приезжают из Китая, имеют совершенно другую номенклатуру запасных частей. И с этим тоже связаны определенные риски».

Ввоз автомобилей через Приморскую таможню растет ежегодно. В 2024-м там было оформлено более 17,5 тыс. транспортных средств для личного пользования. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году.

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Юлия Савина