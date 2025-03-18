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Коммерсантъ FM
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Иномарки подкатывают к Приморью

Почему растет число ввезенных через регион автомобилей

Ввоз иномарок через Приморье с начала года вырос в 3,5 раза. Дальневосточное таможенное управление констатирует увеличение потока через Уссурийск: в 2025 году там оформили уже более 3 тыс. автомобилей. Как отмечают в ведомстве, интерес растет и к новым автомобилям, и к машинам с пробегом из КНР. В основном россияне покупают популярные китайские марки: Changan, Chery и Geely. Из электрокаров предпочитают Lixiang и Zeekr.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выбор региона для растаможки автомобилей обусловлен более низкой изначальной ценой машин, считает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Там массово происходит занижение таможенной стоимости машин. Проблема известная, она сейчас опять приобрела массовый характер. Насколько я знаю, уже есть уголовные дела. Допустим, такой автомобиль, как Voyah Free, на любой таможне во всех регионах, кроме Приморья, будет оцениваться в сумму в районе 5,5 млн руб. По закону ее расчет производится согласно розничной стоимости модели в Китае. А в Приморье эту оценку берут из цифры примерно в 4 млн руб. Разница в 1,5 млн руб. в стоимости, то есть таможенный платеж занижается примерно на 700 тыс. руб. Все корейские автомобили оттуда идут ровно по той же схеме».

Какие решения о цене автомобилей и почему принимают дилеры

В то же время продажи новых легковых авто китайских марок снижаются. По данным агентства «Автостат», в первые два месяца 2025 года в России продано на 17% меньше машин из КНР, чем годом ранее. Многие покупатели готовы ввозить иномарки самостоятельно или через посредников даже без гарантии, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «Речь идет не только про "китайцев", но и про увеличение ввоза праворульных японских авто. Связано это с разницей по затратам на растаможку между физическими и юридическими лицами. Соответственно, эти машины оказываются на 0,3-0,5-1,5 млн руб. дешевле, чем то, что предлагают официальные дистрибуторы. Так что люди готовы русифицировать сами автомобиль, без гарантии, но зато сэкономить на покупке.

Автомобили буксуют у границы

Везут именно под заказ, то есть машина растаможивается именно на конечного пользователя, потому что иначе придется платить не льготный сбор, а полный. Кроме того, надо учитывать, что, например, Toyota, которые приезжают из Китая, имеют совершенно другую номенклатуру запасных частей. И с этим тоже связаны определенные риски».

Ввоз автомобилей через Приморскую таможню растет ежегодно. В 2024-м там было оформлено более 17,5 тыс. транспортных средств для личного пользования. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина

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