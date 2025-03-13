Пробег карман не тянет

Средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась у частных продавцов, хотя дилеры повышают цены на свой ассортимент. В феврале подержанные машины в автосалонах подорожали на 8% до чуть более 2,1 млн руб., следует из данных «Авто.ру Бизнес». Частники тем временем предлагают легковые машины в среднем за 1,3 млн руб. При этом и предложение автомобилей на рынке увеличилось, на сайтах объявлений сразу на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

А у дилеров данные более скромные, говорит директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин: «Учитывая высокую стоимость денег, дилеры с осторожностью их инвестируют и чаще при выкупе делают выбор в пользу более свежих авто в хорошем состоянии, снижая долю старых машин на своих складах. Это и приводит к повышению средней цены машины от дилера. Что касается самых популярных моделей автомобилей с пробегом, в премиум-сегменте продолжают лидировать немецкие. Чаще всего приобретали BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса и BMW X5».

Пересмотр цен на вторичном рынке автомобилей происходит на фоне общего спада спроса. В феврале продажи машин с пробегом упали на 6%, подсчитывал «Автостат Инфо». А интерес к новым машинам обвалился почти на треть, сообщали в Минпромторге. В таких условиях первая половина года будет нелегкой для российского авторынка. И всем продавцам придется пересматривать цены, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Это все-таки разный бизнес. Дилеры зарабатывают на каждой перепроданной машине, а частник продает, как правило, свою машину для того, чтобы получить деньги, добавить и купить следующий автомобиль. Поэтому для некоторых это реальный бизнес, который чутко реагирует на изменения на рынке или на какие-то регуляторные изменения.

Цены уперлись в потолок, и это касается не только рынка новых автомобилей, но и вторичного.

В значительной степени я говорю про относительно свежие машины, потому что подержанные в возрасте трех-пяти лет, в меньшей степени до семи лет, жестко привязаны к цене новых авто. Как только они дрейфуют в сторону повышения, автоматически подтягиваются и свежие б/у».

Скорее всего, в 2025 году немецкие подержанные авто будут оставаться на лидирующих позициях в своем сегменте, хотя о росте объемов их продаж все же говорить вряд ли придется, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Автомобили премиальных марок выбирают люди, которые покупают не столько технический продукт, сколько определенный статус на дороге, в обществе. И когда приобретаются атрибуты социального позиционирования, то клиенты готовы переплачивать за это премию. Они понимают, что даже если продукт не так хорош сейчас в плане послепродажного обслуживания, но зато по всем другим параметрам, эмоциональным, он соответствует желаемому.

Объемы продаж премиальных немецких автомобилей сократились в 5-10 раз. Доступных машин на вторичном рынке уже не так много, если сравнивать с выбором, который был пять лет назад. Поэтому, думаю, что примерно такие объемы и будут сохраняться в 2025 году. Если брать те же автомобили BMW, которые хорошо продаются, то здесь одна из причин заключается еще и в том, что представительство неплохо поддерживает сеть послепродажного обслуживания в плане доступности запчастей. Это как раз и отражается в цифрах продаж».

По данным агентства «Автостат», за весь 2024 год россияне приобрели 6,4 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем годом ранее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский