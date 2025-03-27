Власти Перми потратят 900 тыс. рублей на организацию пресс-тура для блогеров

ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на право организации и проведения в Перми пресс-тура для блогеров из Российской Федерации. Заказчиком выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, задачей пресс-тура является формирование образа Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства, продвижение туристических и гастрономических возможностей города Перми. В пресс-туре должны принять участие от 12 до 15 блогеров. Исполнитель должен будет организовать размещение, питание и транспорт, составить программу пребывания в городе, включающую посещение достопримечательностей, проведение мастер-классов и дегустаций. Срок пребывания гостей в Перми составит два дня и три ночи.

Максимальная цена контракта составляет 900 тыс. руб. Победителя аукциона определят 7 апреля.