Рынок ипотеки в Нижегородской области вырос на 3%

Портфель ипотечных кредитов, выданных нижегородцам, по данным на 1 февраля 2025 года, вырос в годовом выражении на 3% до 302,5 млрд руб. Об этом на круглом столе, организованном нижегородской редакцией ИД «Коммерсантъ» («Ъ-Приволжье») и посвященном развитию рынка жилищного строительства региона, сообщил начальник Экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Кобзев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Начальник экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Кобзев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ипотечное кредитование замедляется — это общефедеральный тренд. Рынок стабилизируется после перегрева, и темпы роста ипотеки возвращаются к нормальному сбалансированному уровню», — сказал Андрей Кобзев. По его словам, из-за того, что безадресная льготная ипотека, запущенная для поддержки отрасли в период пандемии ковида в 2020 году, стала на долгое время доступна практически каждому, к концу 2023 года годовые темпы прироста ипотечного портфеля банков в регионе достигли предельного значения и превышали 30%. Это привело к росту цен на новостройки: с 2019 года средняя цена квадратного метра в Нижегородской области на первичном рынке выросла более чем в 2,5 раза, тогда как реальные доходы населения — только в два раза.

Среди тенденций регионального ипотечного рынка в последние годы Андрей Кобзев назвал рост среднего чека и срока кредитования: «Если в январе 2020 года на покупку квартир нижегородцы брали в среднем 2 млн руб. на 18 лет, то в январе 2025 года – почти 4 млн руб. на 25 лет. Это также может быть индикатором того, что доступность жилья снизилась». При этом, по словам спикера, важно понимать: чтобы кредиты были доступны всем, «нужно не массовое льготное кредитование, а стабильно низкая инфляция».

«Это позволит заемщикам привлекать средства на рыночной основе без накопления дисбалансов в экономике. Яркий пример того, что ипотека может быть доступна без льготных программ и схем от застройщиков, — это то, что в 2018-2019 годах ипотека по рыночным ставкам была около 9%», — заключил Андрей Кобзев.

Анастасия Титова, Татьяна Салахетдинова