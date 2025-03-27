Белгородской облсуд оставил в СИЗО обвиняемого в хищениях на линиях обороны

Белгородской областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу предпринимателя Сергея Петрякова, которого обвиняют в хищении почти 11,6 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений. Как следует из картотеки дел, апелляционная жалоба на его арест в СИЗО на два месяца отклонена.

Сергея Петрякова заключили под стражу в середине месяца. По версии следствия, предприниматель, работавший по контракту на строительство линий обороны в Белгородской области, включил в отчетные документы заведомо ложные сведения о выполнении отдельных работ, после чего получил предусмотренные договором бюджетные средства. Почти 11,6 млн руб. из них были перечислены противоправно за фактически невыполненные работы. Уголовное дело было возбуждено местным управлением МВД.

Согласно Kartoteka.ru, Сергей Петряков возглавляет новосибирское ООО «Стройинвестрезерв». Эта компания является участником нескольких закрытых судебных разбирательств с участием белгородских чиновников.

Сергей Толмачев