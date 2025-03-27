МВД: получение гражданства РФ иностранцами сократилось почти на 45%

По данным МВД России, которые проанализировал «Ъ», в 2024 году российское гражданство получили 209 тыс. человек — на 44,8% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за последние пять лет.

Количество выданных разрешений на временное проживание сократилось на 50,4% (44,5 тыс.), видов на жительство — на 21,3% (214,9 тыс.). В ведомстве объясняют это двумя факторами: массовым получением паспортов жителями новых регионов в 2022–2023 годах и ужесточением миграционного контроля.

МВД также приводит следующие цифры по миграции:

рекордные 190,2 тыс. человек были депортированы или выдворены (+31,1%), в том числе 157 тыс.— за нарушение законов (+44,6%);

гражданства лишились 1757 человек (данные за предыдущие годы не приводятся);

полиция заблокировала въезд 267,2 тыс. иностранцам (+93,8 тыс. к 2023 году).

Подробнее о миграционной статистике читайте в материале «Паспортная аномалия».