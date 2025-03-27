Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 марта

12:30. Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Суджанском районе Курской области. В результате пострадал 26-летний сотрудник местного отдела полиции. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

12:06. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:03. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

11:58. РСЧС: отбой ракетной опасности в Белгородской области.

11:47. Ракетная опасность объявлена в в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

11:41. Отбой ракетной опасности в Белгородской и Курской областях — МЧС.

11:32. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

11:30. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

11:28. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 161 боеприпаса и 39 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:05. На участие в кадровой программе «Герои земли Орловской» подали заявки 165 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

10:45. В 10:00 пятницы, 28 марта, пройдет проверка работоспособности локальной системы оповещения тамбовского АО «Пигмент». Об этом сообщили в мэрии Тамбова.

10:36. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:32. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:04. На участие в белгородском кадровом проекте подал заявки 321 участник боевых действий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:54. Раненного в Белгородской области оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова доставили в Москву. В институте Склифосовского сообщили, что его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщило РИА «Новости».

09:20. Министерство образования Липецкой области и индустриально-строительный колледж в Липецке получили электронные письма с угрозами минирования зданий. На места для проверки направлены экстренные службы. Об этом сообщили в правительстве региона.

08:46. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться напряженной, но относительная стабильность, безусловно, присутствует в оценке каждого командира»,— сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

08:21. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

08:17. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.