Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 марта

12:54. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил ускорить принятие закона о статусе ветерана для военных в Курской области. Об этом сообщили в кабмине.

12:23. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 230 боеприпасов и 48 БПЛА. Пострадали два мирных жителя в Белгородском районе. Разрушения получили пять частных домов и 11 квартир в двух многоквартирных МКД, храм, надворные постройки, 11 автомобилей, трактор, здания двух предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

12:04. Ракетная опасность объявлена в Курской области — МЧС.

11:55. Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в приграничье Белгородской области. В результате погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, оператор Дмитрий Волков получил ранения. Об этом сообщили представители «Первого канала».

11:33. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:19. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:03. На заседание оперативного штаба собираются вынести вопрос о единовременной выплате в 15 тыс. руб. жителям Тишанки Волоконовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Дальнейшие решения будут зависеть от оперативной обстановки. Жители села имеют возможность получить частичную компенсацию за аренду жилья или разместиться в ПВР в том муниципалитете, где они находятся. Им помогают с трудоустройством, уточнил губернатор.

10:36. СКР будет расследовать атаки ВСУ на Белгородский район Белгородской области 25 марта, в результате которых пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в ведомстве.

09:45. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

09:30. Беспилотник ВСУ атаковал поселок Политотдельский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница, ее отправили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:10. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

08:13. Первые 12 детей из Краснояружского района выехали в Тульскую область. До конца недели еще десять детей будут отправлены за пределы региона. «Будет возможность очно завершить учебный год, но самое главное — они будут находиться в безопасности»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

07:19. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией девять беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью и два над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

06:20. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Сейчас туман, выстрелов практически не слышно. Но напряжение, конечно, большое. В целом, ситуация не изменилась»,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

05:35. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

02:33. РСЧС: опасность атаки БПЛА в Белгородской области.