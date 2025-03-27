Рекламный рынок в 2024 году вырос на 24%, до 904 млрд рублей

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (видео, аудио, издательский бизнес, Out of Home, интернет-сервисы) по итогам 2024 года вырос год к году на 24% и составил 904 млрд руб., подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Темпы роста рынка замедлились: годом ранее они были на уровне 30%.

Объем сегмента видео (ТВ + Online video) вырос в прошлом году на 23% по сравнению с 2023 годом и составил 284,8 млрд руб. Аудио — на 22%, до 24,6 млрд руб., из них 23,7 млрд руб.— радио. Категория издательского бизнеса увеличила показатели на 6%, до 27 млрд руб. Последняя категория — интернет-сервисы — также показала рост: на 22%, до 470,2 млрд руб.

Сегмент Out of Home (реклама вне дома) вырос на 45% и составил 97,1 млрд руб., став самым быстрорастущим на рынке. В частности, оборот наружной рекламы за период вырос год к году на 42%, до 81,7 млрд руб. Из них 27,1 млрд руб. принесли классические рекламоносители, 54,6 млрд руб.— цифровые. Рекламодатели массово размещались на цифровых носителях в прошлом году, поскольку они позволяют оперативно менять макеты и запускать новые кампании без необходимости печати и монтажа физических носителей (см. “Ъ” от 12 марта).

«Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил 2,1 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем год назад»,— отмечают в АКАР.

Олег Козырицкий