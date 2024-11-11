Реконструкция «ТЮЗа» в Саратове может затянуться еще на год

ООО «Стройдело» — подрядчик, на реконструкции малой сцены театра юного зрителя в Саратове, обратился в арбитражный суд Саратовской области с иском к правительству региона об изменении сроков окончания работ. Истец просит перенести срок сдачи объекта на 25 декабря 2025 года.

Ответчиком выступает ГКУ СО «Управление капитального строительства». Первое заседание по данному делу назначено на 3 декабря текущего года и судьей по этому делу назначена Алмагуль Сериккалиева.

Изначально планировалось, что на малой сцене ТЮЗа будет создан зал-трансформер на 145 мест, где будет возможность регулировать расположение кресел и сцены. Также зрителей смогут поднимать лифтом на малую сцену. Реконструкцию планировали завершить летом 2023 года, однако в ноябре 2024 года губернатор Роман Бусаргин заявил, что работа должна быть завершена к концу года.

Никита Маркелов