Колье-душитель

Чокер — короткое, плотно облегающее колье, которое носят высоко на шее. Его длина составляет в среднем 14–16 дюймов (35–40 см). Слово происходит от английского слова choker (одно из его значений — «душитель»). Максимально короткий вариант называется collar («ошейник»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье Boucheron

Фото: Boucheron Колье Boucheron

Фото: Boucheron

История коротких колье восходит к древнейшим цивилизациям Шумера и Древнего Египта. Как и любое украшение той эпохи, чокеры считались своего рода амулетом, оберегом, защищали от невзгод, болезней, злых духов. Изображения шейных украшений можно увидеть на амфорах, наскальных росписях, скульптурных изваяниях. Чокеры раннехристианской эпохи в Византии и Римской империи изображены на знаменитых мозаиках Равенны: кольца золотой проволоки скрепляли корунды, бериллы, гранаты и другие цветные камни с просверленными отверстиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Византийская мозаика в базилике Сан-Витале, Равенна, изображающая императрицу Феодору (VI век) с капелланом и придворными дамами Фото: Getty Images Голова женщины или богини с ожерельем, ассирийская, около 9-8 века до н. э. Фото: The Metropolitan Museum of Art Следующая фотография 1 / 2 Византийская мозаика в базилике Сан-Витале, Равенна, изображающая императрицу Феодору (VI век) с капелланом и придворными дамами Фото: Getty Images Голова женщины или богини с ожерельем, ассирийская, около 9-8 века до н. э. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Расцвет коротких колье под шею пришелся на период Возрождения — Пьеро делла Франческа, Паоло Учелло и другие художники того времени запечатлели немало красавиц знатного происхождения в этих украшениях. Их популярности способствовали фасоны платьев с круглым глубоким вырезом, впрочем, иногда короткое широкое колье можно увидеть и поверх высокого воротника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кастелло Кристимас, Женский портрет, 1450-е годы Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images Пьеро делла Франческа, Портреты герцога и герцогини Урбино, Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца, 1467-1472 Фото: VCG Wilson / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Кастелло Кристимас, Женский портрет, 1450-е годы Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images Пьеро делла Франческа, Портреты герцога и герцогини Урбино, Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца, 1467-1472 Фото: VCG Wilson / Corbis / Getty Images

Большой любительницей украшений слыла Елизавета I (1558–1603). На всех портретах английская королева изображена в многочисленных колье разной длины, которые надевались как поверх платья, так и непосредственно на шею. Ее стиль оказал большое влияние на ювелирную моду того времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елизавета I, королева Англии Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Елизавета I, королева Англии Фото: Culture Club / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Елизавета I, королева Англии Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Елизавета I, королева Англии Фото: Culture Club / Getty Images

Бриллиантовый чокер был в собственности русской императрицы Екатерины II. Обруч из белого золота с бриллиантами имел застежку в виде съемного банта. Ныне эта уникальная драгоценность хранится в Японии, в собрании Albion Art Institute коллекционера Казуми Арикавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Екатерина II Имрератрица России Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Екатерина II Имрератрица России Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Колье императрицы Екатерины II, Следующая фотография 1 / 3 Екатерина II Имрератрица России Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Екатерина II Имрератрица России Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Колье императрицы Екатерины II,

Взлет популярности чокеров пришелся на эпоху fin de siecle вплоть до Первой мировой войны. Тому немало способствовали английские монархи: Александра Датская (1844–1925), супруга короля Эдуарда VII, и Мария Текская (1867–1953), супруга Георга V и родная бабушка Елизаветы II. Короткие многорядные ошейники из жемчуга или бриллиантов они дополняли длинными сотуарами и объемными бриллиантовыми ожерельями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александра, королева-консорт короля Великобритании Эдуарда VII, в 1890 году - принцесса Уэльская Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images Александра, королева-консорт короля Великобритании Эдуарда VII Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Королева Мария, супруга короля Великобритании Георга V, Портрет, около 1910-х годов Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Мария Аннунциата Бурбон-Сицилийская Следующая фотография 1 / 4 Александра, королева-консорт короля Великобритании Эдуарда VII, в 1890 году - принцесса Уэльская Фото: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images Александра, королева-консорт короля Великобритании Эдуарда VII Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Королева Мария, супруга короля Великобритании Георга V, Портрет, около 1910-х годов Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Мария Аннунциата Бурбон-Сицилийская

Принцесса Уэльская из династии Глюксбургов — будущая королева Англии Александра Датская — в детстве перенесла операцию, после которой в области шеи остался шрам. Всю жизнь она скрывала его либо за высоким воротом платья, либо за ярусами жемчуга и драгоценных камней. Считается, что именно Александра Датская возвела чокер в разряд королевских драгоценностей и стала носить сразу по несколько украшений для шеи (отчасти предвосхитив современный тренд stack jewelry). Любовь к шейным драгоценностям передалась ее младшей сестре Дагмар, будущей Марии Федоровне, супруге императора Александра III (1847–1928).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Императрица Мария Федоровна

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Императрица Мария Федоровна

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

Для торжественных церемоний чокеры часто выбирала принцесса Диана. Хорошо известны ее выходы в многорядном жемчужном чокере с бирманским сапфиром, в чокере с изумрудными кабошонами, в коротком колье на синей бархотке с сапфирами (два последних украшения она надевала как бандо на голову).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Justin Goff\UK Press / Getty Images Принцесса Диана Фото: Anwar Hussein / WireImage Ума Турман в Chopard Фото: Marc Piasecki / FilmMagic Тейлор Свифт в чокере с часами Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Джей Ло в Shiphra Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for One&Only Эмма Чемберлен в Cartier Фото: Theo Wargo / WireImage Следующая фотография 1 / 6 Фото: Justin Goff\UK Press / Getty Images Принцесса Диана Фото: Anwar Hussein / WireImage Ума Турман в Chopard Фото: Marc Piasecki / FilmMagic Тейлор Свифт в чокере с часами Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Джей Ло в Shiphra Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for One&Only Эмма Чемберлен в Cartier Фото: Theo Wargo / WireImage

Современные чокеры демонстрируют огромное разнообразие дизайна и материалов: это может быть кружевная лента с кулоном и камеей, гибкий обруч с декором из драгоценных камней или рокерскими шипами, жесткая конструкция из металла с бриллиантами.

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Нина Спиридонова