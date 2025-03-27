Колье-душитель
Чокер — одно из самых актуальных модных украшений. Рассказываем интересные факты о его истории
Чокер — короткое, плотно облегающее колье, которое носят высоко на шее. Его длина составляет в среднем 14–16 дюймов (35–40 см). Слово происходит от английского слова choker (одно из его значений — «душитель»). Максимально короткий вариант называется collar («ошейник»).
Колье Boucheron
Фото: Boucheron
История коротких колье восходит к древнейшим цивилизациям Шумера и Древнего Египта. Как и любое украшение той эпохи, чокеры считались своего рода амулетом, оберегом, защищали от невзгод, болезней, злых духов. Изображения шейных украшений можно увидеть на амфорах, наскальных росписях, скульптурных изваяниях. Чокеры раннехристианской эпохи в Византии и Римской империи изображены на знаменитых мозаиках Равенны: кольца золотой проволоки скрепляли корунды, бериллы, гранаты и другие цветные камни с просверленными отверстиями.
Расцвет коротких колье под шею пришелся на период Возрождения — Пьеро делла Франческа, Паоло Учелло и другие художники того времени запечатлели немало красавиц знатного происхождения в этих украшениях. Их популярности способствовали фасоны платьев с круглым глубоким вырезом, впрочем, иногда короткое широкое колье можно увидеть и поверх высокого воротника.
Большой любительницей украшений слыла Елизавета I (1558–1603). На всех портретах английская королева изображена в многочисленных колье разной длины, которые надевались как поверх платья, так и непосредственно на шею. Ее стиль оказал большое влияние на ювелирную моду того времени.
Бриллиантовый чокер был в собственности русской императрицы Екатерины II. Обруч из белого золота с бриллиантами имел застежку в виде съемного банта. Ныне эта уникальная драгоценность хранится в Японии, в собрании Albion Art Institute коллекционера Казуми Арикавы.
Взлет популярности чокеров пришелся на эпоху fin de siecle вплоть до Первой мировой войны. Тому немало способствовали английские монархи: Александра Датская (1844–1925), супруга короля Эдуарда VII, и Мария Текская (1867–1953), супруга Георга V и родная бабушка Елизаветы II. Короткие многорядные ошейники из жемчуга или бриллиантов они дополняли длинными сотуарами и объемными бриллиантовыми ожерельями.
Принцесса Уэльская из династии Глюксбургов — будущая королева Англии Александра Датская — в детстве перенесла операцию, после которой в области шеи остался шрам. Всю жизнь она скрывала его либо за высоким воротом платья, либо за ярусами жемчуга и драгоценных камней. Считается, что именно Александра Датская возвела чокер в разряд королевских драгоценностей и стала носить сразу по несколько украшений для шеи (отчасти предвосхитив современный тренд stack jewelry). Любовь к шейным драгоценностям передалась ее младшей сестре Дагмар, будущей Марии Федоровне, супруге императора Александра III (1847–1928).
Императрица Мария Федоровна
Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images
Для торжественных церемоний чокеры часто выбирала принцесса Диана. Хорошо известны ее выходы в многорядном жемчужном чокере с бирманским сапфиром, в чокере с изумрудными кабошонами, в коротком колье на синей бархотке с сапфирами (два последних украшения она надевала как бандо на голову).
Современные чокеры демонстрируют огромное разнообразие дизайна и материалов: это может быть кружевная лента с кулоном и камеей, гибкий обруч с декором из драгоценных камней или рокерскими шипами, жесткая конструкция из металла с бриллиантами.