Сенатор от Тувы Дина Оюн попросила об отставке

Сенатор от Верховного хурала (парламента) Республики Тыва Дина Оюн подала прошение об уходе с должности «по собственному желанию», сообщил глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко. Ее заявление должны рассмотреть на заседании верхней палаты парламента в четверг, 27 марта.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дина Оюн

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Срок полномочий госпожи Оюн завершился в октябре прошлого года, однако парламент республики еще не подобрал кандидата. При этом ее нынешнее заявление не связано с назначением нового сенатора от законодательной власти Тувы, пояснил Вячеслав Тимченко.

«Если бы поступили документы на нового сенатора, то полномочия предыдущего сенатора прекратились бы автоматически. Это личное решение Дины Ивановны»,— добавил он в беседе с РБК.

В начале марта первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев говорил, что «Единая Россия» вскоре определится с новым кандидатом на этот пост. По его словам, длительность решения объясняется многими внешними факторами.

Подробности — в материале «Ъ» «Сенатор оказался незаменимым».