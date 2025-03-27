Производитель открывает комнату

Бренд Boca Room (ООО «Бока Рум») откроет второй мебельный шоурум в Санкт-Петербурге на улице Профессора Попова, 23, летом 2025 года, сообщили в NF Group. Его первая точка появилась в городе два года назад. Опрошенные эксперты отмечают, что в этом году темпы роста мебельного рынка в Петербурге упадут из-за сокращения продаж новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Boca Room Фото: Boca Room

Флагманский магазин Boca Room площадью 421,5 кв. м откроется на первом этаже бизнес-центра «Попова 23». Помещение ранее занимал мебельный магазин FTF Interior. Кроме шоурума в Петроградском районе, у бренда есть магазин в Design District DAA на Красногвардейской площади, 3Е. Оба магазина запустил дизайнер интерьера Михаил Шапошников, в сети известен как автор YouTube-канала «Дневник дизайнера» (в 2025 году на его блог подписаны 1,2 млн пользователей). Параллельно с расширением на рынке Петербурга производитель готовит к открытию площадку в Москве на улице Костикова, 4, к. 5.

В 2024 году, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в стране производство в стоимостном выражении (трудоемкость, ресурсоемкость и прибыльность продукции) увеличилось с 433 до 522 млрд рублей, а в натуральных показателях — с 65,85 до 75,7 млн единиц. В случае предприятий Северо-Запада выпуск мебели вырос в денежном выражении на 19,1%: с 41,43 до 49,4 млрд рублей.

В то же время АМДПР прогнозирует снижение темпов роста рынка, хотя и предполагает, что объем производства вырастет в регионе на 17% до конца года. «Негативное влияние оказывает ситуация в строительстве. Раньше застройщики активно сдавали квартиры с мебелью, что составляло 10–15% от всего объема продаж. Сейчас продажи новостроек падают, что напрямую сказывается на нашей отрасли»,— уточнил гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Однако сильно на востребованность мебельных магазинов премиум-сегмента среди покупателей это не повлияет. Собеседники «Ъ-СПб» отмечают, что, хотя доля онлайн-продаж неуклонно растет и сейчас на них приходится 25–30% рынка мебели, офлайн-продажи остаются доминирующими. Покупатели предпочитают лично оценивать качество, удобство и цвет мебели перед покупкой.

Особенно это касается таких сложных крупногабаритных товаров, как кухни, диваны и шкафы-купе. «Часто клиенты совмещают онлайн-поиск и посещение салонов, чтобы тщательно выбрать новую мебель. Покупатели могут выбрать мебель в магазине, а затем оформить заказ онлайн, или наоборот: сначала найти модель в интернете, а потом посмотреть ее в шоуруме»,— отмечает господин Шестаков.

На маркетплейсах, по словам сооснователя сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрия Борисова, востребованы товары эконом-класса, которые не нужно замерять и которые не имеют сложностей при установке в квартире.

Мебель стоимостью выше 50 тыс. рублей, по данным Ozon, практически не продается, поскольку лишь небольшой процент заказов превышает эту сумму. Средний чек на мебель, приобретаемую через маркетплейсы, составляет от 2 до 5 тыс. рублей, что означает, что покупатели в основном выбирают стулья, простые столы и тумбочки.

Стефания Барченкова