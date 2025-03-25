Hyundai Steel инвестирует $5,8 млрд в строительство завода в США

Сегодня южнокорейская металлургическая компания Hyundai Steel сообщила, что совместно с автоконцерном Hyundai Motor вкладывает $5,8 млрд в строительство сталелитейного завода в штате Луизиана. Производственная мощность нового завода составляет 2,7 млн тонн в год. После этого заявления акции Hyundai Steel подскочили в цене на 5%, однако после того, как Дональд Трамп похвалил южнокорейскую компанию, ее акции упали в цене на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jae-Won / Reuters Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Новый завод Hyundai Steel в США является частью более широкой инициативы Hyundai Motor, который инвестирует $21 млрд в расширение своего производства на территории США. Об этом было объявлено в минувший понедельник после встречи руководства Hyundai Motor с Дональдом Трампом в Белом доме. Эксперты рассматривают новые инициативы южнокорейских компаний как способ избежать негативных последствий от вводимых Дональдом Трампом тарифов на импорт автомобилей в США.

Евгений Хвостик