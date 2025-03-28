Есть донор у Умара Астамирова!

21 марта на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю девятилетнего Умара Астамирова из Чеченской Республики («Умар и его команда», Алексей Каменский). У мальчика редкое генетическое заболевание крови — анемия Фанкони. Спасти ребенка поможет только пересадка костного мозга. Подходящего донора удалось найти в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, но его подготовку, забор и доставку трансплантата в клинику родители Умара должны оплатить сами. В семье таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (897 182 руб.) собрана. Ислам, папа Умара, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Астамиров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Умар Астамиров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 21 марта 12 475 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Пенза», «Тула», «Чита» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 67 детям, собрано 26 270 991 руб.