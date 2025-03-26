Право застраивать территорию в Заволжье продали за 50 млн

В Ярославле право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Моховой и 1-ой Шоссейной получила костромская компания за 50,2 млн руб. Протокол подведения итогов аукциона размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая площадь территории составляет 55,4 тыс. кв.м. Предусматривается малоэтажная и среднеэтажная застройка, то есть многоквартирные дома не выше 8 этажей, и возведение дошкольной образовательной организации на 90 мест.

Начальная цена права заключения договора составляла 22 млн руб. В торгах принимали участие две компании. Предложение о цене на 25-м шаге поддержал участник ООО «Инвестиционная компания Альтернатива» из Костромы. Эта компания и была признана победителем.

«Договор о комплексном развитии данной территории будет заключен с победителем при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов»,— говорится в протоколе.

Алла Чижова