В Темрюкском районе Кубани под производство аммиака выделили 220 га земли

В Темрюкском районе Краснодарского края шесть участков общей площадью 220 га переведут из сельскохозяйственных земель в категорию промышленности для строительства газоперерабатывающих предприятий по выпуску метанола, аммиака и карбамида. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации. Участки расположены в непосредственной близости от порта Тамань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дополнительно почти 1,7 тыс. кв. м выделят под погрузочно-разгрузочные площадки для перевалки растительных масел, а еще более 23,3 тыс. кв. м — под перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год.

В феврале 2024 года правительство РФ включило дополнительные территории в границы морского порта Тамань для строительства этого комплекса. Запуск первой очереди предприятия позволит ежегодно отгружать до 2 млн т аммиака, а полный ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Проект реализует ПАО «Тольяттиазот», входящее в структуру «Уралхима».

Вячеслав Рыжков