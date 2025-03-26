Минпросвещения создало памятку по противодействию травле в школах

Минпросвещения подготовило методическую памятку по противодействию травле в школах и колледжах. Она рассчитана на учеников, родителей и педагогов. Сам документ ведомство не опубликовало, но уточнило, что в нем сформулированы виды травли как учеников, так и учителей. Кроме того, в памятке указаны меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, памятка разработана совместно с Саратовской государственной юридической академией и Центром защиты прав и интересов детей. «Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы России для использования в работе образовательных учреждений. Также по новым памяткам в школах и колледжах организуют консультационные мероприятия.

С октября 2022 года депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, закон должен появиться до конца 2025 года. Предполагается, что в соответствии с этим законом Минпросвещения разработает единый стандарт профилактики буллинга. За несоблюдение стандарта к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление. Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы для родителей и образовательных учреждений за отсутствие реакции на сигналы о травле.

Полина Мотызлевская