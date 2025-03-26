Для проведения капитального ремонта трамвайных и троллейбусных сетей Казани требуется около 6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт троллейбусных и трамвайных сетей Казани необходимо 6 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На капремонт троллейбусных и трамвайных сетей Казани необходимо 6 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На балансе предприятия находятся 132 км трамвайных путей, из которых 70 км — в критическом состоянии из-за износа.

«С начала года работниками службы путевого хозяйства наземного транспорта МУП "Метроэлектротранс" было заменено 30 отрезков рельс общей протяженностью более 60 метров, заварено 67 стыков рельс, собрано 24 сборных стыка, приварено 108 электросоединений», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Были проведены планово-предупредительные работы на 116 температурных компенсаторах и 91 стрелочном переводе для подготовки их к летнему сезону.

Кроме того, работники службы наплавили 63 крестовины, а также выполнили подъемку и подбивку более 200 метров пути, что позволило улучшить плавность движения трамваев.

Артём Дергунов