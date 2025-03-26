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ВС Башкирии повторно рассмотрит уголовное дело Рустема Афзалова

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову, а дело в части экс-министра предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалова направлено в Верховный суд Башкирии на новое рассмотрение, сообщила пресс-служба кассационной инстанции.

Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов

Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть"

Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть"

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Сибайский городской суд признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий при ремонте улицы Горького в Сибае и участка трассы Сибай — Туяляс. Подсудимые не признали вину. По приговору суда господа Жульков и Афзалов должны были выплатить штраф в размере зарплаты за восемь месяцев.

В октябре Верховный суд Башкирии оправдал Виктора Жулькова за отсутствием состава преступления. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова. По второму эпизоду приговор экс-министру смягчили до штрафа в размере зарплаты за полгода.

В апреле 2024 года Рустем Афзалов был назначен генеральным директором АО «Региональный фонд» (принадлежит республике).

Венера Хисамова

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